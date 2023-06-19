Федеральные новости

Депутаты от ЛДПР предлагают кастрировать педофилов

Федеральные новости 19.06.2023 11:42
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19.06.2023 11:42


Депутаты от Либерально-демократической партии России подготовили законопроект о химической кастрации педофилов. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на официальный Telegram-канал фракции ЛДПР в Госдуме. 

По словам депутата ГД РФ от ЛДПР Бориса Чернышова, «около десяти лет назад возможность применения химической кастрации педофилов уже рассматривалась в парламенте, но тогда предложение было отклонено в связи с высокой стоимостью препаратов».

— Учитывая, что число сексуальных преступлений против несовершеннолетних за эти годы увеличилось примерно в полтора раза, ЛДПР склонна считать такой аргумент несущественным по сравнению с возросшей необходимостью борьбы с педофилией, — считает парламентарий. 

В партии уточнили, что они провели анализ преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Число нападений на детей постоянно растет, а жертвами извращенцев чаще всего становятся дети, не достигшие 14-ти лет.  

При этом, как уточнили в ЛДПР, многие осужденные за насильственные действия сексуального характера, оказавшись на воле, вновь встают на криминальную дорожку. Представители партии отмечают, что на сегодня меры противодействия таким преступлениям недостаточны эффективны. 

В пример приводится случай нападения на восьмилетнюю девочку в Нижнем Новгороде, за которое задержали ранее уже дважды судимого педофила. 

— Этот вопиющий случай отнюдь не единичный, — подчеркивает Борис Чернышов.

Депутат предлагает использовать опыт других стран, где за подобные посягательства на половую свободу применяют химическую кастрацию — принудительно вводят препараты, снижающие пожизненно или на длительные периоды половое влечение. 

Сообщается, что законопроект скоро будет внесен в нижнюю палату российского парламента. По сведениям Baza, документ отправят на отзыв правительства сегодня, 19 июня.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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