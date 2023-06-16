Политика

Греф и Бочаров договорились о создании кампуса «Школы 21» в Волгограде

Политика 16.06.2023 15:19
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16.06.2023 15:19



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и председатель правления Сбербанка Герман Греф 16 июня на экономическом форуме заключили соглашение о развитии образования в сфере информационных технологий. Важным шагом в рамках достигнутых договоренностей станет создание в Волгограде кампуса «Школы 21».

По словам Андрея Бочарова, соглашение будет способствовать подготовке высококвалифицированных кадров в сфере ИТ-технологий: 

– Подписанное соглашение позволяет более активно применять возможности компании для обучения современным ИТ-технологиям, для создания в Волгоградской области кампуса «Школы 21», для развития технологий искусственного интеллекта. 

– Мы заинтересованы в открытии кампуса в Волгоградской области и видим встречный интерес к этому проекту в регионе, — в свою очередь подчеркнул Герман Греф.

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