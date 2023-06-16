Экономика 16.06.2023 11:14
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16.06.2023 11:14
Подведены итоги научно-практической конференции и конкурса «Мастерская лидерства» среди молодых сотрудников металлургического завода. Победители и призеры отмечены денежными поощрениями и дипломами.
В рамках площадки «Мастерская лидерства» за звание победителя поборолись мастера «Красного Октября» в возрасте до 35 лет, продемонстрировав свои управленческие компетенции, а молодые сотрудники – участники второй молодежной конференции – презентовали инициативы, направленные на модернизацию производства, внедрение новых технологий и современных методов управления.
– Реализация актуальных и перспективных инициатив – одна из первостепенных задач, стоящих перед участниками конкурса. Часть проектов-победителей прошлого года уже внедрена на предприятии. Уверен, что в этом году количество воплощенных в жизнь идей увеличится, мы в этом готовы оказать поддержку и содействие, – отметил в своем выступлении управляющий директор Константин Волков.
Авторы 16 проектов, признанных лучшими экспертной комиссией, отмечены дипломами и денежными поощрениями. В треке «Управление персоналом» второе место присуждено Елизавете Ковалевой, третье
– Игорю Прокушеву. Наталья Захарова заняла третье место в «Энергетическом треке» и стала победителем в номинации «Бережливое производство», второе место в этом же блоке – у Артёма Новикова.
В треке «Новые виды и свойства продукции» первое призовое место присуждено Ивану Любцову, второе – Дарье Гладышевой, третье – Елизавете Журавлевой.
В направлении «Управление качеством» второе место у Николая Климентьева, третье – у Лидии Минаковой. Лучшим в треке «Сталеплавильное производство» признан Иван Скиданов. Второе призовое место в блоке «Управление производственной экологией» занял Владислав Сергеев.
С совместным проектом Елене Рубан и Артуру Арутюняну присуждено третье место в треке «Автоматизация производства», которое они разделили с Евгением Ерофеевым, второе занял проект Владислава Пахомова и Павла Зарубина. Лидером направления стал Александр Месар.
За участие также отмечены представленные в различных номинациях проекты Юрия Талызина, Игоря Прокушева, Семена Никифорова, Артура Арутюняна, Лидии Минаковой.
Победителем конкурса «Мастерская лидерства» стал Илья Барынин, призером – Артур Гукасян (второе место). Дипломы участников вручены Ибрагиму Мициеву и Дмитрию Корякину.
Как отметили участники конференции, это мероприятие становится творческой и интеллектуальной площадкой, где каждый может обменяться опытом с коллегами, приобрести новые знания и самое главное – презентовать свои идеи улучшения рабочих процессов и получить экспертную оценку. Всего во второй молодежной конференции и конкурсе «Мастерская лидерства» приняли участие более 30 заводчан.
Илья Барынин, Артур Гукасян, Иван Любцов, Дарья Гладышева, Иван Скиданов, Владислав Сергеев, Александр Месар и Наталья Захарова, ставшие лучшими в своей категории, отправятся на международный форум «Горизонты» в Сочи и представят там завод «Красный Октябрь».
Отметим, по итогам первой молодежной научно-практической конференции, которая состоялась в прошлом году, на предприятии внедрены авторские проекты по реализации отходов огнеупорных материалов, управлению спросом на электроэнергию и другие. Еще несколько инициатив находятся на этапе разработки и реализации.
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