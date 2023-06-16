Экономика

Волгоградские металлурги презентовали практики улучшений рабочих процессов

Экономика 16.06.2023 11:14
0
16.06.2023 11:14


Подведены итоги научно-практической конференции и конкурса «Мастерская лидерства» среди молодых сотрудников металлургического завода. Победители и призеры отмечены денежными поощрениями и дипломами.  
В рамках площадки «Мастерская лидерства» за звание победителя поборолись мастера «Красного Октября» в возрасте до 35 лет, продемонстрировав свои управленческие компетенции, а молодые сотрудники – участники второй молодежной конференции – презентовали инициативы, направленные на модернизацию производства, внедрение новых технологий и современных методов управления.
Реализация актуальных и перспективных инициатив – одна из первостепенных задач, стоящих перед участниками конкурса. Часть проектов-победителей прошлого года уже внедрена на предприятии. Уверен, что в этом году количество воплощенных в жизнь идей увеличится, мы в этом готовы оказать поддержку и содействие, – отметил в своем выступлении управляющий директор Константин Волков.
Авторы 16 проектов, признанных лучшими экспертной комиссией, отмечены дипломами и денежными поощрениями. В треке «Управление персоналом» второе место присуждено Елизавете Ковалевой, третье
– Игорю Прокушеву. Наталья Захарова заняла третье место в «Энергетическом треке» и стала победителем в номинации «Бережливое производство», второе место в этом же блоке – у Артёма Новикова.
В треке «Новые виды и свойства продукции» первое призовое место присуждено Ивану Любцову, второе – Дарье Гладышевой, третье – Елизавете Журавлевой.
В направлении «Управление качеством» второе место у Николая Климентьева, третье – у Лидии Минаковой. Лучшим в треке «Сталеплавильное производство» признан Иван Скиданов. Второе призовое место в блоке «Управление производственной экологией» занял Владислав Сергеев.
С совместным проектом Елене Рубан и Артуру Арутюняну присуждено третье место в треке «Автоматизация производства», которое они разделили с Евгением Ерофеевым, второе занял проект Владислава Пахомова и Павла Зарубина. Лидером направления стал Александр Месар.
За участие также отмечены представленные в различных номинациях проекты Юрия Талызина, Игоря Прокушева, Семена Никифорова, Артура Арутюняна, Лидии Минаковой.
Победителем конкурса «Мастерская лидерства» стал Илья Барынин, призером – Артур Гукасян (второе место). Дипломы участников вручены Ибрагиму Мициеву и Дмитрию Корякину.
Как отметили участники конференции, это мероприятие становится творческой и интеллектуальной площадкой, где каждый может обменяться опытом с коллегами, приобрести новые знания и самое главное – презентовать свои идеи улучшения рабочих процессов и получить экспертную оценку. Всего во второй молодежной конференции и конкурсе «Мастерская лидерства» приняли участие более 30 заводчан.
Илья Барынин, Артур Гукасян, Иван Любцов, Дарья Гладышева, Иван Скиданов, Владислав Сергеев, Александр Месар и Наталья Захарова, ставшие лучшими в своей категории, отправятся на международный форум «Горизонты» в Сочи и представят там завод «Красный Октябрь».
Отметим, по итогам первой молодежной научно-практической конференции, которая состоялась в прошлом году, на предприятии внедрены авторские проекты по реализации отходов огнеупорных материалов, управлению спросом на электроэнергию и другие. Еще несколько инициатив находятся на этапе разработки и реализации.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
16.06.2023 13:18
Экономика 16.06.2023 13:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.06.2023 11:48
Экономика 16.06.2023 11:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.06.2023 07:48
Экономика 16.06.2023 07:48
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.06.2023 20:00
Экономика 15.06.2023 20:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.06.2023 19:39
Экономика 15.06.2023 19:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.06.2023 18:03
Экономика 15.06.2023 18:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.06.2023 13:31
Экономика 15.06.2023 13:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.06.2023 13:30
Экономика 15.06.2023 13:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.06.2023 12:08
Экономика 15.06.2023 12:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.06.2023 11:01
Экономика 15.06.2023 11:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.06.2023 10:43
Экономика 15.06.2023 10:43
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.06.2023 06:54
Экономика 15.06.2023 06:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.06.2023 18:28
Экономика 14.06.2023 18:28
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.06.2023 14:51
Экономика 14.06.2023 14:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.06.2023 11:23
Экономика 14.06.2023 11:23
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:39
Переплетение судеб в новой балетной постановке «Линии жизни»Смотреть фотографии
15:19
Греф и Бочаров договорились о создании кампуса «Школы 21» в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:01
В Волгограде осудят ростовскую карманницуСмотреть фотографии
14:58
«Она была, есть и будет»: эксперт опроверг утверждение о том, что мошки в Волгограде стало большеСмотреть фотографии
14:32
В Волгограде ищут подрядчика на ремонт разрушенного фонтана на проспекте ЛенинаСмотреть фотографии
13:54
«Упал вниз головой»: в Волгограде мужчина после теплового удара разбился насмертьСмотреть фотографии
13:18
Минтруд не поддержал закрепление шестидневки в ТК РФСмотреть фотографии
13:17
Цифровое лето: Tele2 предлагает волгоградцам три месяца бесплатного домашнего интернета и ТВСмотреть фотографии
12:48
Житель Волгограда воткнул нож в шею любимой и сдался полицииСмотреть фотографии
12:46
Исчезнувшего из-за цыган главу под Волгоградом сменили на Инну ДрузинуСмотреть фотографии
12:34
РПН взыскал ущерб за отравленную землю у скважины под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:34
На благоустройство Котельниково за полтора года привлекли 140 млн рублейСмотреть фотографии
12:22
На трассе под Волгоградом из-за невнимательного водителя пострадали два человекаСмотреть фотографии
11:46
Губернаторы Бочаров и Беглов провели встречу на ПМЭФ-2023Смотреть фотографии
11:43
СК: организована проверка жесткой посадки самолета в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:37
Санитарка, ударившая в больнице им. Фишера пациента, уволена по статьеСмотреть фотографии
11:14
Волгоградские металлурги презентовали практики улучшений рабочих процессовСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде легковушка у телецентра вылетела на встречку, есть пострадавший: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:44
Полиция задержала волгоградца, ударившего ножом пассажира автобусаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:38
На Украине погиб 36-летний мобилизованный волгоградец Вадим ШереметСмотреть фотографии
10:36
В Волгограде гендиректор ЧОП не платил зарплату охранникам 8 месяцевСмотреть фотографии
10:04
Мэрию Волгограда обязали оборудовать пандус для 5-летнего ребенка-инвалидаСмотреть фотографии
09:46
Борт рейса Москва — Ереван экстренно сел в Волгограде из-за неполадокСмотреть фотографии
09:27
Самолет совершил аварийную посадку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:27
В Волгоградской области задержан саратовец с 3 кг мефедрона в машинеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:37
Под Волгоградом пропала пенсионерка в красном халатеСмотреть фотографии
07:48
В Волгоградской области подорожал бензин трех марокСмотреть фотографии
21:18
Под Волгоградом вдовца признали виновным в смерти жены от удара током в ваннойСмотреть фотографии
21:02
Редкого жука-нарывника обнаружили в природном парке под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:23
«Готовимся к наплыву больных»: разработанный в Волгограде экзоскелет вернул силы двум десяткам раненных на СВО бойцовСмотреть фотографииCмотреть видео
 