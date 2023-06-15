На ПМЭФ-2023 обсудили вопросы социального благополучия

Экономика 15.06.2023 19:39
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15.06.2023 19:39
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошла сессия на тему «Человек благополучный — главная цель социальной политики и основной ресурс развития страны», на которой обсуждались вопросы благополучия и создания условий для повышения качества жизни общества.
В сессии приняли участие министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков; губернатор Ханты‑Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова; губернатор Новгородской области Андрей Никитин; председатель наблюдательного совета, генеральный директор Благотворительного фонда Тимченко Мария Морозова; проректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Лилия Овчарова; генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв.
- Цель Сбера — вместе с государством обеспечить возможность интеграции каждого гражданина в экономику, это и будет приводить к благополучию. Мы комплексно подходим к данной задаче — помогаем гражданам решать вопросы не только финансового характера, но также развиваем сферы образования и здравоохранения, оказываем помощь в непростых жизненных ситуациях. Ещё два года назад мы внедрили понятие ʺжизненная ситуацияʺ и активно его используем. Ведь у Сбера более 106 млн клиентов, каждый из них может оказаться в ситуации, к решению которой нужен индивидуальный подход и разные продукты. Необходимо на основе больших данных понимать, кому, какой сервис и когда предлагать, - отметил Кирилл Царев.
Спикер отметил, что для каждой категории граждан у Сбера есть свои решения, подходы и продукты, которые отвечают их запросам. В качестве примеров он привёл программы по сопровождению и адаптации к образовательной и трудовой жизни детей-сирот; развитие безбарьерной среды и адаптацию сервисов для людей с особенностями здоровья.
Спикер подчеркнул, что важно помогать и рассказывать людям об их возможностях улучшить своё благосостояние: «Нам надо создать возможности, чтобы человек смог себя реализовать. Это основная цель и бизнеса, и государства, в достижении которой мы должны принимать активное участие».
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