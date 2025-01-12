В центре Волгограда заметили «Айболита» с капельницей на велосипеде





Сегодня, 12 января, в Центральном районе Волгограда местные жители заметили мужчину переодетого в доктора, который передвигался на велосипеде с установленной капельницей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, мужчина переходил дорогу по улице Краснознаменской через проспект Ленина.





Местные жители сняли на видео и выложили в Интернет необычного мужчину на велосипеде в костюме доктора. Ролик за короткий период времени набрал много комментариев и реакций. Некоторые волгоградцы сравнили мужчину с знаменитым персонажем одноименной повести доктором «Айболит».

Отметим, что мужчина уже не первый раз создает перформанс для волгоградцев. Периодически он уже появлялся как в Волгограде, так и в Волжском, поднимая настроение себе и всем прохожим.

Видео: Волгоград / t.me