Общество

В центре Волгограда заметили «Айболита» с капельницей на велосипеде

Общество 12.01.2025 14:32
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12.01.2025 14:32


Сегодня, 12 января, в Центральном районе Волгограда местные жители заметили мужчину переодетого в доктора, который передвигался на велосипеде с установленной капельницей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, мужчина переходил дорогу по улице Краснознаменской через проспект Ленина. 



Местные жители сняли на видео и выложили в Интернет необычного мужчину на велосипеде в костюме доктора. Ролик за короткий период времени набрал много комментариев и реакций. Некоторые волгоградцы сравнили мужчину с знаменитым персонажем одноименной повести доктором «Айболит».

Отметим, что мужчина уже не первый раз создает перформанс для волгоградцев. Периодически он уже появлялся как в Волгограде, так и в Волжском, поднимая настроение себе и всем прохожим. 

Видео: Волгоград / t.me

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