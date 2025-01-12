Пенсионера с острым инфарктом миокарда экстренно доставили вертолетом в Волгоград





В Чернышковском районе Волгоградской области экстренная госпитализация потребовалась 74-летнему пенсионеру с острым инфарктом миокарда. Как сообщили V102.RU в пресс-службе областной администрации, пациент оперативно был доставлен вертолетом в областной кардиоцентр.

- Врачи стабилизировали состояние больного, в настоящее время он продолжает лечение, - уточнили в администрации Волгоградской области.

С начала нового года санавиацией было уже выполнено три полета. В 2024 году такая экстренная помощь потребовалась 415 жителям региона.