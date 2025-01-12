



Нынешняя зима в Волгограде, похоже, имеет все шансы стать одной из самых тёплых за последние годы. Пока столбики термометров подтягиваются к 10 градусам, на улицах совсем по-весеннему голосят птицы. Чем грозит пернатым такой природный фальстарт, корреспонденты ИА «Высота102» спросили у известного биолога Николая Онистратенко.

Резкое потепление так сильно вскружило голову природе, что в начале января в городе вдруг набухли почки на кустах сирени, а серую землю местами разбавили выбившиеся клочки зелени. По словам специалистов, такая «разбалансировка» коснулась и мира птиц.

– Погодные аномалии действительно действуют разрегулирующим образом на многие организмы, – подтверждает биолог Николай Онистратенко. – Многие птицы сдвинули сроки миграции, перестали улетать далеко и стали чаще оставаться на «летних квартирах». Сейчас, из-за резкого потепления, они стали и более активны. Подобные нарушения сезонности требуют серьезного изучения.

Если природный маятник качнется в другую сторону, и зима вновь станет похожа на самый холодный сезон в году, загостившиеся в Волгоградской области птицы рискуют остаться на голодном пайке.

– Птицы, которые нарушили свое сезонное поведение и не мигрировали из Волгоградской области, рискуют столкнуться со скудостью кормовой базы или погибнуть от переохлаждения, – констатирует доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ. – Для выживания многие пернатые тянутся ближе к человеку - в «тепловой купол» города, где вдоль теплотрасс и рядом с жильем можно найти зелёную растительность и даже подвижных насекомых, где вывешены кормушки, а разнообразные пищевые отходы позволяют расширить кормовую базу.

О том, что погода уже не раз путала планы перелетных птиц, корреспондентам ИА «Высота102» рассказывал и монах Свято-Духова монастыря, основатель центра реабилитации «Обитель птиц» отец Василиск.

- Изменения климата действительно внесли свои коррективы в жизнь птиц. Некоторые из них даже перестали улетать от нас на зиму. Так случилось с орланом-белохвостом – символом Волго-Ахтубинской поймы. В регионе перестала замерзать Волга, поэтому теперь он зимует здесь. Из-за этого у него сдвинулось и время гнездования. Если раньше орлан-белохвост гнездился по прилету, то есть ориентировочно в мае, то сейчас он садится выпаривать птенцов уже в феврале! На зимовку в Волгоградской области остаются и многие виды насекомоядных птиц. В лесах мы встречаем черного дрозда и даже зырянку (ее также называют малиновкой). Значит, они находят себе какую-то еду. Ведь птицы улетают в теплые края не из-за холода, а из-за голода.

В первые дни нового года погода уже не раз обновляла температурные рекорды. Так, 3-го января столбики термометров в Волгограде поднялись выше 8 градусов тепла – в последний раз таким теплым этот день был лишь в 1969 году.

Виктория Чумакова