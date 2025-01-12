Волгоградцам назвали пять высокооплачиваемых профессий





Рекрутеры составили топ-5 самых высокооплачиваемых профессий в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на рейтинг специалистов «Авито Работа», первое место заняли инженеры с зарплатой 66 507 рублей в месяц.

Второе место в топе заняли технологи, которые также могут рассчитывать на достойный доход. В среднем по региону таким специалистам предлагается заработная плата от 64 425 тысяч рублей при полной занятости. Это на 20% выше по сравнению с прошлогодними показателями.

Третью позицию в списке заняли менеджеры по продажам. Их ежемесячный доход составляет 62 296 рублей - +16% за год. Четвертое же место заняли агрономы с зарплатой 58 857 рублей (+22%).

Замыкают топ дизайнеры с доходом 56 704 рубля (+3%)