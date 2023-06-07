На юге Волгограда в квартире нашли труп женщины

В Красноармейском районе Волгограда в жилом доме обнаружили труп женщины. Как сообщает V102.RU, тело пенсионерки нашли в одной из квартир.

— Тело без повреждений и признаков насильственной смерти. Организована доследственная проверка, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

Известно, что скончавшуюся 75-летнюю пенсионерку нашли в одной из квартир пятиэтажки по улице Гремячинской, 10.

Скриншот: «Яндекс. Карты»

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