В Волгограде врачи забрали пассажирку автобуса в больницу









Пассажирка автобуса пострадала во время поездки в автобусе в Волгограде. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, 54-летняя женщина получила травмы в салоне и была госпитализирована.

По предварительной информации, водитель пассажирского «ЛиАЗа» совершил торможение напротив бизнес-центра по ул. Рокоссовского, 62. В результате в салоне упала пассажирка. Женщине потребовалась помощь медиков, которые забрали пострадавшую в больницу.









Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



