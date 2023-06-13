Спорт

Старший тренер волгоградского «Ротора» покинул клуб

Спорт 13.06.2023 20:23
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13.06.2023 20:23


Александр Нагорный, старший тренер волгоградского «Ротора» уволился из  клуба. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на официальную группу сине-голубых VK.
- Старший тренер покидает клуб в связи с истечением срока трудового соглашения. Мы благодарим Александра Владимировича за профессионализм в работе и желаем ему успехов в дальнейшей карьере! – говорится в сообщении клуба.
Напомним, Александр Нагорный пришел в «Ротор» вместе с Алексеем Стукаловым год назад. До этого он и наставник волгоградской команды  работали вместе в Уфе.
Между тем, Александр Нагорный еще несколько дней назад объявил о своем уходе из «Ротора» на своей страничке в социальной сети. По некоторым данным, рассматривался вопрос о его трудоустройстве в спортшколу «Ротора».

Фото "Ротора" VK.com

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