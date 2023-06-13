Старший тренер волгоградского «Ротора» покинул клуб





Александр Нагорный, старший тренер волгоградского «Ротора» уволился из клуба. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на официальную группу сине-голубых VK. Александр Нагорный, старший тренер волгоградского «Ротора» уволился из клуба. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на официальную группу сине-голубых VK.





Фото "Ротора" VK.com



- Старший тренер покидает клуб в связи с истечением срока трудового соглашения. Мы благодарим Александра Владимировича за профессионализм в работе и желаем ему успехов в дальнейшей карьере! – говорится в сообщении клуба.Напомним, Александр Нагорный пришел в «Ротор» вместе с Алексеем Стукаловым год назад. До этого он и наставник волгоградской команды работали вместе в Уфе.Между тем, Александр Нагорный еще несколько дней назад объявил о своем уходе из «Ротора» на своей страничке в социальной сети. По некоторым данным, рассматривался вопрос о его трудоустройстве в спортшколу «Ротора».