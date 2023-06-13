«Домов уже не видно»: в Волгограде стена мусора поглотила частный сектор

В Краснооктябрьском районе Волгограда частный сектор все больше утопает в мусоре. Как рассказали V102.RU жители Вишневой балки, вся их жизнь в последнее время превратилась в борьбу за право существовать в свободном от хлама пространстве, не дышать гнилью и однажды не сгореть в своих домах вместе с завалами из отходов.

– Наши дома уже не видны за стеной из мусора, которая образовалась на пересечении улиц Хользунова и Коммунаров, – говорят волгоградцы. – Ко двору невозможно пройти – приходится пробираться сквозь завалы. Уже более полугода жители нашего частного сектора отправляют жалобы во все инстанции с требованием убрать этот мусорный полигон. Мы обращались в администрацию Краснооктябрьского района, в прокуратуру, в МЧС и в Роспотребнадзор, но свалка только растет вширь и в длину.

В апреле этого года после жалобы в прокуратуру в адрес главы администрации Краснооктябрьского района было вынесено представление. Надзорный орган установил, что районные чиновники не организовали уборку растительных отходов и строительного мусора. Кроме того, администрацию уличили в неправильной организации контейнерной площадки.

– В нарушение санитарно-эпидемиологических требований на указанной контейнерной площадке отсутствуют твердое (асфальтовое или бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, подъездной путь, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение и распространение отходов за пределами площадки, – говорится в заключении прокуратуры.





В ГУ МЧС по Волгоградской области жителям также сообщили, что факты нарушения требований пожарной безопасности получили свое подтверждение по результатам обследования грандиозной свалки. Еще осенью прошлого года в адрес администрации Волгограда было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. А в конце года в отношении мэрии было возбуждено дело об административном правонарушении.

– Мы хотим понять, почему наши улицы, наш город утопает в мусоре? Разрешили регоператору не вывозить ветки и другой хлам, который не лезет в контейнеры? Пусть тогда эти мусорки убирают чиновники. Но и чиновники этого не делают. Почему же мы должны страдать из-за чьего-то бездействия? – недоумевают горожане.





В администрации Волгограда в ответ на редакционный запрос пояснили сложившуюся ситуацию.

– Контейнерная площадка на пересечении ул. Хользунова и ул. Коммунаров предназначена для сбора твердых коммунальных отходов - вывоз данной категории отходов обязан регулярно осуществлять региональный оператор ООО «Ситиматик-Волгоград», утилизацию строительного, растительного мусора, автомобильных покрышек в соответствии с действующим законодательством собственники должны осуществлять самостоятельно, – заявили в мэрии.

– Стихийные свалки, образующиеся в результате складирования горожанами растительных и строительных отходов в местах общего пользования, специалисты районной коммунальной службы выявляют в рамках обследования территорий и ликвидируют в порядке очередности. В прошлом году коммунальная служба Краснооктябрьского района вывезла растительные и строительные отходы, складируемые около контейнерных площадок в пос. Вишневая балка: по ул. Хользунова,161, на пересечении ул. Араратской и ул. Былиной и на пересечении ул. Титова и ул. Шевцовой, а также на площадке, указанной в запросе. В текущем году аналогичные работы уже выполнены на ул. Хрустальной в этом же поселке, откуда специалисты вывезли около 480 кубов строительного, растительного мусора и автомобильных покрышек, – объяснили в администрации Волгограда.

Здесь также заверили, что работа по ликвидации свалок будет продолжена, а указанный адрес уже включен в перечень для проведения зачистки.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU