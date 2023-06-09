Подозреваемых в убийстве IT-специалиста оставили в СИЗО до 30 ноября

Волгоградский областной суд сегодня, 9 июня, постановил оставить под стражей Кирилла Швецова, Захара Кауркина и Дмитрия Крючкова, подозреваемых в убийстве 23-летнего IT-специалиста в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU, одновременно с этим суд назначал первое слушание по делу.

В областном суде журналистам «Высоты 102» пояснили, что меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении фигурантов уголовного дела продлили до 30 ноября 2023 года.





Напомним, как установило следствие, молодые люди в октябре прошлого года в одной из квартир дома № 2 по улице Чигиринской ограбили и убили 23-летнего местного жителя выстрелом в голову. Злоумышленники оказались в квартире потерпевшего якобы по объявлению для приобретения бытовой техники.

Ничего не подозревающий потерпевший пустил их к себе в жилье, где они связали свою жертву и вынудили сообщить данные банковских карт, а также пароль от мобильного телефона. После совершения преступления один из соучастников снял в банкомате больше 100 000 рублей. Деньги злоумышленники потратили на свои нужды.

Следующее заседание, согласно картотеке облсуда, запланировано на 23 июня. Процесс начнется в 10.00.

Коллаж и видео: ИА «Высота 102»

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