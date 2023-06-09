Экономика

Каждый девятый ипотечный заемщик в Волгоградской области оформил налоговый вычет онлайн

Экономика 09.06.2023 15:18
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09.06.2023 15:18


Как выяснили аналитики ВТБ, в целом по стране упрощенный налоговый вычет оформили почти 11% ипотечных заемщиков. При этом округами – лидерами с наибольшей долей пользователей сервиса стали Дальневосточный, Центральный, Сибирский и Уральский федеральные округа.

Всего в ЮФО клиенты банка воспользовались сервисом более 6 тыс. раз, что составляет   примерно 10% от числа ипотечных заемщиков округа. Кроме Волгоградской области   популярнее всего сервис в Ростовской и Астраханской областях: здесь его использовал каждый десятый и девятый обладатель ипотеки ВТБ соответственно.
 
В Волгоградском регионе заявки на возврат уплаченных за покупку недвижимости налогов онлайн оформили порядка 1,3 тысяч жителей Волгоградской области: это 11% от числа ипотечных заемщиков банка в области. 

-Мы отмечаем активный рост спроса на получение имущественного вычета. По нашим оценкам, количество поданных заявлений в 2023 году вырастет втрое по сравнению с прошлым годом, – прокомментировал управляющий банка в Волгоградской области Владимир Русаев.



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