Происшествия

С трассы Волгоград-Астрахань слетела «Лада Ларгус»: мужчина в больнице

Происшествия 07.06.2023 15:02
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07.06.2023 15:02


В Светлоярском районе в ДТП пострадал 36-летний мужчина. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла сегодня, 7 июня в 5-00 ч. На 1020 км автодороги «Волгоград-Астрахань» автомобиль «Лада Ларгус» под управлением 36-летнего водителя вылетел с трассы в кювет и перевернулся. 36-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован. 
Госавтоинспекция вновь напоминает водителям о необходимости отдыха во время поездок. 
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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