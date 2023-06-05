Домклик: в мае зафиксирован рекордный спрос на ипотеку с начала года

Экономика 05.06.2023 20:11
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05.06.2023 20:11
По данным Домклик, в мае 2023 года Сбер выдал 108,2 тыс. ипотечных кредитов на 349 млрд рублей — это рекордные показатели с начала года. Объём выдач по сравнению с апрелем вырос на 3,7% (тогда банк выдал 104,2 тыс. жилищных кредитов на 336 млрд рублей).
Аналитики Домклик отмечают рост спроса и на льготные ипотечные программы банка. Так, 41,4 тыс. кредитов на 173 млрд рублей было оформлено в мае по программам «Семейная ипотека», «Господдержка», «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT» — это на 11% превышает показатели предыдущего месяца.
• По «Семейной ипотеке» россияне в мае взяли жилищных кредитов на 78,7 млрд рублей (+8% по сравнению с апрелем, рекорд за всё время действия программы).
• По «Господдержке» — на 74,1 млрд (+16%).
• По «Дальневосточной ипотеке» — на 11,6 млрд (+15%).
• По «Ипотеке для IT» — на 8,5 млрд (+2,3%, рекорд за всё время действия программы).
Больше всего ипотеки (и по базовым, и по льготным программам) в мае выдано в Москве (35,1 млрд рублей), Московской области (33,8 млрд рублей), Краснодарском крае (21,6 млрд рублей), Санкт-Петербурге (20,4 млрд рублей) и Тюменской области (18,4 млрд рублей).
Всего за первые пять месяцев 2023 года, по данным Домклик, банк выдал 446,7 тыс. жилищных кредитов на 1,4 трлн рублей.
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