Общество

«Ему везут вкусняшки и витамины»: в Волгограде спасают от одиночества потерявшего хозяина «Хатико»

Общество 12.01.2025 18:10
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12.01.2025 18:10


Не так давно жизнь овчарки по кличке Гром была спокойной и по-хорошему предсказуемой. Но после расставания с хозяином, попавшим в аварию и скончавшимся в больнице, волгоградский Хатико закрылся от мира и окружающих его людей. О реабилитации собаки, чья история тронула сердца многих волгоградцев, - в материале ИА «Высота 102». 

В начале декабря Гром и его хозяин отправились в свое последнее совместное путешествие. По пути на рыбалку мужчина почувствовал резкое недомогание и, потеряв сознание, попал в серьезную аварию. Спустя несколько недель волгоградец умер в больнице. До конца не осознав случившегося, собака пять суток преданно ждала мужчину в разбитой машине и с агрессией встречала любого постороннего. Вскоре животное, охранявшее автомобиль как последнюю связующую нить с хозяином, забрали в приют «Дино».   

 Порадовать вас пока нечем. Лед еще не тронулся, - начинает разговор зоопсихолог волгоградского приюта для животных Светлана Украинская. – Несмотря на все наши усилия, Гром пока не проникся к нам доверием. Мы для него – сплошная серая масса, и он не понимает, ни как с нами общаться, ни как поверить нам, пока чужим для него людям. Сейчас с ним занимаются и кинолог, и зоопсихолог. Требуется терпение и, конечно, время. Когда он адаптируется к новым условиям? Этого точно не скажет ни один специалист. Может быть, через неделю, может быть, через месяц или даже через год. Пока он не понимает, кто для него друг, а кто – враг. У него выбили почву из-под ног, и он по-прежнему ждет, что сейчас к нему вернется хозяин, и все в его жизни встанет на свои места. И как только он осознает, что так, как прежде, уже никогда не будет, нам станет с ним намного проще. 

Сотрудники центра общаются с Громом приветливо, но весьма строго. И все же потрясенная потерей собака не лишена человеческого тепла, которое в конце концов заставит ее вновь довериться людям. 

 Жалость больше нужна человеку, чем собаке. Собаке же требуется, чтобы рядом с ней был спокойный, надежный и уверенный в себе вожак. И хотя овчарки по своей природе не стремятся занимать главенствующее положение, семья для него – та же самая стая, в которой они четко осознают свое положение. На первом месте должен стоять хозяин, его супруга, дети и только потом они сами,  рассказывает Светлана. – Обывателям такой подход может показаться излишне строгим. Но это не так. Собаке действительно важно знать конкретные правила и четкую последовательность действий – это можно, а это нельзя ни при каких обстоятельствах. Если же сегодня хозяева бьют животное, а завтра целуют его в пасть, оно не понимает, как себя вести в таких условиях, а от того становится агрессивным и даже истеричным. 

После новости о смерти автомобилиста сразу несколько волгоградцев интересовались собакой, удивившей их не только своим крепким характером, но и необыкновенной преданностью. Однако до тех пор, пока овчарка смотрит на окружающих с недоверием и опаской, любые разговоры о знакомстве с новыми людьми в центре «Дино» считают преждевременными. 

– Многие люди сопереживают Грому – кто-то помогает финансово, кто-то навещает его в приюте и привозит ему витамины, вкусняшки , ошейник и поводок, – говорит сотрудница зооцентра. – На самом деле он очень красивый, статный и крупный пес с твердым характером, поэтому у него есть все шансы обрести новую семью. Совладать с ним сможет только опытный человек. Гром силен не только физически, но и духовно, и ему не составит никакого труда подавить кого-то своим авторитетом. Впрочем, говорить об этом пока еще рано. Для начала он должен довериться человеку и принять новые правила его резко изменившейся жизни.

Виктория Чумакова 

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