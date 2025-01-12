В Волжском разыскивают пятые сутки пенсионерку с зелеными глазами





В городе Волжском Волгоградской области пятые сутки разыскивают пропавшую 70-летнюю Елену Решетникову. Как сообщили V102.RU в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», пенсионерка вышла из дома 8 января и больше о ее местоположении ничего неизвестно.

Приметы: рост 170 см, плотное телосложение, русые волосы, зеленые глаза.

В день исчезновения Елена Решетникова была одета в коричневую куртку и черные брюки.

Если вам известна информация о ее местоположении или вы ее ведиле, то сообщите по номерам телефонов: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Фото: «ЛизаАлерт» / t.me