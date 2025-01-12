Рейс из Санкт-Петербурга в Волгоград задержала снежная метель





Рейс авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга в Волгоград был отложен из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом стало известно по данным онлайн-табло аэропорта Гумрак и Пулково.

Самолет должен был вылететь из Пулково в 15:00, однако из-за сильного снегопада был задержан до 16:30. Несмотря на перенос, самолет так и не взлетел из-за ухудшения погодных условий.

По информации Telegram-канала «Представитель Росавиации» известно, что прием и выпуск самолетов в аэропорту был перенесен в Пулково на 17:10. В этот период возможны «уходы» самолетов, совершающих рейсы в Санкт-Петербурге, на запасные аэродромы.



По данным онлайн-табло, прибытие рейса в волгоградский аэропорт ожидается в 18:45.