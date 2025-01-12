В ЦПКиО Волгограда появится цветущая оранжерея с попугаями





В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда в скором времени начнется строительство оранжереи. Как сообщили V102.RU в пресс-службе парка, в настоящее время дирекцией разрабатывается проект нового объекта.

Оранжерея площадью порядка 300 квадратных метров планируют построить около «Свадебной карусели» в центральной части парка. Помимо вечнозеленых растений для волгоградцев также планируют разместить «Дом попугаев».

У волгоградцев есть возможность внести свои предложения по благоустройству нового объекта в соцсетях парка.

Фото: ЦПКиО