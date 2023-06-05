В Волгограде контролеры сдали полиции находившуюся в розыске воровку

Происшествия 05.06.2023 13:14
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05.06.2023 13:14
Контролеры МУП «Метроэлектротранс» помогли задержать женщину, которая числилась в розыске. Как рассказали V102.RU в администрации Волгограда, 29 мая во время планового рейда, проводимого совместно с сотрудниками полиции Краснооктябрьского района, на остановке «Ул. Тарифная» в салоне троллейбуса №8а контролеры попросили билет у женщины в медицинской маске, которая закрывала почти все лицо. Однако билета у пассажирки не оказалось. Мало того, она отказалась предъявить документы для составления протокола за безбилетный проезд и постоянно называла разные личные данные.
Женщину доставили в отдел полиции для установления личности, где выяснилось, что она находится в розыске по подозрению в совершении кражи.
В мэрии добавили, что рейды по выявлению безбилетных пассажиров проходят в Волгограде регулярно. Ежедневно на линиях работают 5-6 контрольно-ревизионных групп, проверяющих все маршруты электротранспорта. За 4 месяца текущего года было составлено более 900 протоколов за безбилетный проезд.
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