Экология

Вице-премьер Абрамченко увидела эффект от оздоровления поймы в Волгоградской области

Экология 05.06.2023 13:01
0
05.06.2023 13:01


Работы, проведенные по сохранению экосистемы Волго-Ахтубинской поймы и оздоровлению Волги, принесли первые положительные результаты. Об этом, как передает V102.RU, сообщила сегодня, 5 июня, вице-премьер Виктория Абрамченко на оперативном совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.
Началось совещание с обсуждения природоохранных вопросов, так как 5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды, а в России - День эколога.
Михаил Мишустин поздравил всех, кто работает в этой сфере, сохраняет и сберегает природные богатства.
Виктория Абрамченко в своем выступлении напомнила, что основными задачами федерального проекта «Оздоровление Волги» являются сокращение в 3 раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку, устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы.
По ее словам, бороться с неочищенными стоками можно только путем строительства очистных сооружений и применением на промышленных предприятиях технологий замкнутого цикла использования воды.
- Ключевые мероприятия, конечно, связаны со строительством очистных сооружений. Именно на Волжский бассейн приходится почти половина всего объема использования свежей воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, - отметила вице-премьер.
Абрамченко сообщила, что за 3 года построено или реконструировано 93 очистных сооружения на территории 15 волжских регионов. На их создание и реконструкцию выделено почти 85 миллиардов рублей. В результате объем неочищенных стоков в Волгу уже снизился на 30%.
В 2023-2024 годах запланировано строительство еще 39 объектов, на создание или модернизацию которых в федеральном бюджете предусмотрено 29,6 миллиарда рублей.
Помимо этого, введены в эксплуатацию 48 водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги, что превышает плановое значение на 37%.
- Уже сейчас видим эффект от проведенных работ. Несмотря на маловодный период в текущем году на территории Волгоградской области, построенные водопропускные сооружения позволили наполнить пойму на 80%. Ранее при аналогичном сбросе через Волгоградский гидроузел пойма была заполнена лишь на 50%, - сообщила на совещании Виктория Абрамченко.
Напомним, что в этом году максимально установленные Росводресурсами значения с  17 по 21 апреля составляли 26000 ± 500 кубометров в секунду. Такой обильный сброс был необходим для наполнения водных объектов Волго-Ахтубинской поймы. Рыбная полка в низовьях Волги составила 27 дней и выдерживалась Волжской ГЭС с 25 апреля по 21 мая, когда среднесуточные сбросы воды составляли 16000 кубометров в секунду. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
05.06.2023 12:09
Экология 05.06.2023 12:09
Комментарии 0

0
Далее
Экология
31.05.2023 10:01
Экология 31.05.2023 10:01
Комментарии

0
Далее
Экология
29.05.2023 16:22
Экология 29.05.2023 16:22
Комментарии

0
Далее
Экология
28.05.2023 09:57
Экология 28.05.2023 09:57
Комментарии

0
Далее
Экология
26.05.2023 09:19
Экология 26.05.2023 09:19
Комментарии

0
Далее
Экология
25.05.2023 09:31
Экология 25.05.2023 09:31
Комментарии

0
Далее
Экология
22.05.2023 12:58
Экология 22.05.2023 12:58
Комментарии 0

0
Далее
Экология
22.05.2023 08:28
Экология 22.05.2023 08:28
Комментарии

0
Далее
Экология
21.05.2023 11:46
Экология 21.05.2023 11:46
Комментарии

0
Далее
Экология
19.05.2023 10:44
Экология 19.05.2023 10:44
Комментарии

0
Далее
Экология
18.05.2023 21:06
Экология 18.05.2023 21:06
Комментарии

0
Далее
Экология
18.05.2023 13:34
Экология 18.05.2023 13:34
Комментарии

0
Далее
Экология
18.05.2023 07:46
Экология 18.05.2023 07:46
Комментарии

0
Далее
Экология
17.05.2023 20:07
Экология 17.05.2023 20:07
Комментарии

0
Далее
Экология
16.05.2023 15:46
Экология 16.05.2023 15:46
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:16
Волгоградский «Ротор» на год продлил контракт с Алексеем СтукаловымСмотреть фотографии
15:54
Под Волгоградом дворовая собака напала на 10-летнюю девочкуСмотреть фотографии
15:48
В Калаче-на-Дону неизвестный метнул зажигательную смесь в машину главы ОГИБДД Валерия КалайдыСмотреть фотографии
15:34
Житель Кубани пытался вывезти за границу награды Российской империиСмотреть фотографии
15:29
МегаФон стал лауреатом премии «Лучшие ESG проекты России»Смотреть фотографии
15:01
Под Волгоградом сотрудник автомойки отмыл и угнал чужую иномаркуСмотреть фотографии
14:26
Бахчевод в Волгоградской области нанес химикатами ущерб природе на 309 млн рублейСмотреть фотографии
14:20
«Ростелеком» открывает программу оплачиваемых стажировок для студентов и выпускников вузовСмотреть фотографии
14:04
15 лет вместе: в Волгограде жителям ЖК «Новый Свет» подарили парклет и устроили праздникСмотреть фотографии
13:39
«Боимся смотреть это видео»: родители рассказали о состоянии сбитого «Нивой» волгоградского школьникаСмотреть фотографии
13:14
В Волгограде контролеры сдали полиции находившуюся в розыске воровкуСмотреть фотографии
13:01
Вице-премьер Абрамченко увидела эффект от оздоровления поймы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:30
«На берегу лежала одежда»: в реке Терса Волгоградской области утонул 60-летний мужчинаСмотреть фотографии
12:13
В Волгограде преподавателя университета обвиняют в 27 эпизодах мошенничестваСмотреть фотографии
12:09
В Волгограде промышленный гигант поделился опытом экомодернизацииСмотреть фотографии
12:07
Правительство РФ продлило упрощенную регистрацию лекарствСмотреть фотографии
11:50
Губернатор Бочаров поставил задачу в кратчайшие сроки погасить долги за ЖКУСмотреть фотографии
11:26
Детям в Котельниково подарили бесплатное представление Волгоградского ТЮЗаСмотреть фотографии
11:03
СК в Волгограде выясняет личность найденного мертвым мужчиныСмотреть фотографии
10:57
Количество довольных зарплатой работников выросло в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:49
Под Волгоградом сельскую власть озадачили бесхозяйным скотомогильникомСмотреть фотографии
10:24
В детском центре «Рассвет» в Даниловском районе Волгоградской области началась первая сменаСмотреть фотографии
10:16
Клещи заразили четверых волгоградцев болезнью ЛаймаСмотреть фотографии
09:47
Под Волгоградом 44-летняя женщина погибла в ДТП из-за пьяного водителяСмотреть фотографии
09:45
Под Волгоградом уничтожают расплодившуюся возле хуторов саранчуСмотреть фотографии
09:23
«Неделю нечем дышать»: для спасения тонущего в нечистотах города вызвали спецтехнику из ВолгоградаСмотреть фотографии
09:17
Под Волгоградом на танкодроме обкатывают новый Т-90АСмотреть фотографии
08:41
«Новая жизнь — новый свет»: в Волгограде завершили строительство уникального жилого комплексаСмотреть фотографии
08:19
Волгоградский «Ротор» закончил сезон второй лиги на третьем местеСмотреть фотографии
07:59
Отпуск в кредит выбирают трое из 100 волгоградцевСмотреть фотографии
 