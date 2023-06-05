Вице-премьер Абрамченко увидела эффект от оздоровления поймы в Волгоградской области

Экология 05.06.2023 13:01
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05.06.2023 13:01
Работы, проведенные по сохранению экосистемы Волго-Ахтубинской поймы и оздоровлению Волги, принесли первые положительные результаты. Об этом, как передает V102.RU, сообщила сегодня, 5 июня, вице-премьер Виктория Абрамченко на оперативном совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.
Началось совещание с обсуждения природоохранных вопросов, так как 5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды, а в России - День эколога.
Михаил Мишустин поздравил всех, кто работает в этой сфере, сохраняет и сберегает природные богатства.
Виктория Абрамченко в своем выступлении напомнила, что основными задачами федерального проекта «Оздоровление Волги» являются сокращение в 3 раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку, устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы.
По ее словам, бороться с неочищенными стоками можно только путем строительства очистных сооружений и применением на промышленных предприятиях технологий замкнутого цикла использования воды.
- Ключевые мероприятия, конечно, связаны со строительством очистных сооружений. Именно на Волжский бассейн приходится почти половина всего объема использования свежей воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, - отметила вице-премьер.
Абрамченко сообщила, что за 3 года построено или реконструировано 93 очистных сооружения на территории 15 волжских регионов. На их создание и реконструкцию выделено почти 85 миллиардов рублей. В результате объем неочищенных стоков в Волгу уже снизился на 30%.
В 2023-2024 годах запланировано строительство еще 39 объектов, на создание или модернизацию которых в федеральном бюджете предусмотрено 29,6 миллиарда рублей.
Помимо этого, введены в эксплуатацию 48 водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги, что превышает плановое значение на 37%.
- Уже сейчас видим эффект от проведенных работ. Несмотря на маловодный период в текущем году на территории Волгоградской области, построенные водопропускные сооружения позволили наполнить пойму на 80%. Ранее при аналогичном сбросе через Волгоградский гидроузел пойма была заполнена лишь на 50%, - сообщила на совещании Виктория Абрамченко.
Напомним, что в этом году максимально установленные Росводресурсами значения с 17 по 21 апреля составляли 26000 ± 500 кубометров в секунду. Такой обильный сброс был необходим для наполнения водных объектов Волго-Ахтубинской поймы. Рыбная полка в низовьях Волги составила 27 дней и выдерживалась Волжской ГЭС с 25 апреля по 21 мая, когда среднесуточные сбросы воды составляли 16000 кубометров в секунду.
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