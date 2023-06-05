Экономика

Количество довольных зарплатой работников выросло в Волгоградской области

Экономика 05.06.2023 10:57
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05.06.2023 10:57


В Волгоградской области выросло количество сотрудников, довольных своей зарплатой. Так утверждают аналитики hh.ru, опросившие работников различных компаний, сообщает V102.RU.  В частности, по данным компании, 30% волгоградцев сообщили, что их вполне устраивает уровень текущей заработной платы. По сравнению с 2022 годом доля таких ответов немного выросла - на 3 п.п (в прошлом году зарплата устраивала 27% волгоградцев). Еще 68% опрошенных заявили, что они недовольны своей зарплатой и считают, что она должна быть больше, 2% затруднились ответить.
59% волгоградцев, которым не нравится их зарплата, считают, что она должна вырасти в два раза и более. Каждый пятый (18%) хотел бы повышения на 40-50% от текущего уровня, 15% хотели бы повышения на 20-40%. Еще 5% опрошенных отметили, что им хватило бы увеличения зарплаты в пределах 20%, заключили эксперты.

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