Экономика

В Волгоградской области подешевела овсянка, горох и макароны

Экономика 03.06.2023 09:17
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03.06.2023 09:17


В Волгоградской области снизились цены на крупы и бобовые. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградстат, специалисты проанализировали период с декабря 2022 года по апрель 2023 года. И пришли к выводу, что за это время в регионе подешевели  макаронные и крупяные изделия – на 3,3%, в том числе крупа  и бобовые – на 3,5%. Так, стоимость крупы гречневой-ядрицы снизилась за январь-апрель на 15,9%, крупы манной – на 12,3%, гороха и фасоли – на 11,5%, крупы овсяной и перловой – на 9,0%, овсяных хлопьев «Геркулес» – на 5,9%, пшена – на 5,5%.  Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта подешевели на 3,2%, вермишель – на 1,8%.
В Волгоградстате отметили, что индекс цен на макаронные и крупяные изделия в апреле 2023 года  по сравнению с концом 2022 года в Волгоградской области сложился ниже, чем в Республике Калмыкия – на 2,4%, Астраханской области – на 0,5%.


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