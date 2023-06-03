В Волгоградской области подешевела овсянка, горох и макароны

В Волгоградской области снизились цены на крупы и бобовые. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградстат, специалисты проанализировали период с декабря 2022 года по апрель 2023 года. И пришли к выводу, что за это время в регионе подешевели макаронные и крупяные изделия – на 3,3%, в том числе крупа и бобовые – на 3,5%. Так, стоимость крупы гречневой-ядрицы снизилась за январь-апрель на 15,9%, крупы манной – на 12,3%, гороха и фасоли – на 11,5%, крупы овсяной и перловой – на 9,0%, овсяных хлопьев «Геркулес» – на 5,9%, пшена – на 5,5%. Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта подешевели на 3,2%, вермишель – на 1,8%.