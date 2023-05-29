Городищенский районный суд Волгоградской области вынес приговор 59-летнему мужчине, который убил свою сожительницу. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 30 июня прошлого года мужчина в дачном домике топором зарубил спящую знакомую, с которой накануне поссорился.

– После этого он спрятал труп в погребе своего домовладения, прикрыв его различными предметами одежды и полиэтиленом. Родственников у женщины не было, в связи с чем в правоохранительные органы с заявлением о ее исчезновении никто не обращался, – пояснила официальный представитель прокуратуры.

Однако совесть не давала мужчине покоя – спустя три месяца он обратился в правоохранительные органы, сообщив о содеянном. В ходе осмотра домовладения у подсудимого также был обнаружен хранившийся порох. Вину в содеянном он полностью признал. Мужчина проведет 7 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.