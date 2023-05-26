Экономика

Волгоградский металлургический завод усилил меры пожарной безопасности

Экономика 26.05.2023 14:55
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26.05.2023 14:55


Аварийно-спасательная служба организовала ежедневный контроль за противопожарным состоянием на территории  промышленного предприятия в Краснооктябрьском районе города.
Для рабочих и служащих завода «Красный Октябрь» прошел внеплановый инструктаж по соблюдению мер пожарной безопасности. Проверена работоспособность пожарных кранов, гидрантов на водоотдачу, а также проведена ревизия первичных средств пожаротушения, огнетушителей, пожарных щитов.
Территория, прилегающая к цехам и административным зданиям, очищена от сухой травы и сгораемого мусора, особое внимание было уделено подъездам к пожарным гидрантам. На участках, где их нет, установлены двухсотлитровые бочки с водой. Такие же емкости размещены на расстоянии 150 метров вдоль основных железнодорожных путей.
Как рассказали специалисты заводской аварийно-спасательной службы, на предприятии ведется постоянный контроль за техническим состоянием автоматических систем пожарной сигнализации и пожаротушения, продолжается модернизация этого оборудования на производственных участках, а также организована своевременная перезарядка огнетушителей.  

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