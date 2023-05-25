Происшествия 25.05.2023 17:35
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25.05.2023 17:35
Черной неблагодарностью отплатил своему знакомому 48-летний волжанин, которому приятель разрешил пожить в его квартире. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне полицию вызвали соседи в одной из многоэтажек, услышавшие страшный шум и стук в квартире, где обосновался квартирант. Прибывшие стражи порядка обнаружили, что в квартире переломана вся мебель и техника.
Как выяснилось, погром устроил квартирант, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вдоволь «нарезвился» и в комнате, и на кухне.
Хозяин жилья, прибывший на место происшествия, оценил ущерб от действий приятеля в 150 тысяч рублей. Теперь квартиранту грозит уголовная ответственность за порчу имущества.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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