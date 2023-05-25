Экономика

Росприроднадзору отказали в иске против компании «Сады Придонья»

Экономика 25.05.2023 15:59
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25.05.2023 15:59


Суд поддержал позицию ООО «НПГ «Сады Придонья», не согласившись с требованиями Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям.  
В декабре 2022 года в Арбитражный суд Волгоградской области было подано исковое заявление Межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям  к обществу с ограниченной ответственностью «Национальная продовольственная группа «Сады Придонья» о взыскании денежных средств в размере 4 082 400 руб. в счёт возмещения вреда, причинённого водному объекту и почвам вследствие нарушения земельного законодательства, после исковые требования были увеличены до  88 121 350 руб. 10 коп. 
В результате 17 мая 2023 год  Межрегиональному Управлению в удовлетворении исковых требований было отказано в связи с отсутствием факта причинения вреда окружающей природной среде, факта совершения ненадлежащих действий компанией, а также с недоказанностью иных обстоятельств, на которых Управление основывало свои исковые  требования. 

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