Росприроднадзору отказали в иске против компании «Сады Придонья»





Суд поддержал позицию ООО «НПГ «Сады Придонья», не согласившись с требованиями Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям.

В декабре 2022 года в Арбитражный суд Волгоградской области было подано исковое заявление Межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям к обществу с ограниченной ответственностью «Национальная продовольственная группа «Сады Придонья» о взыскании денежных средств в размере 4 082 400 руб. в счёт возмещения вреда, причинённого водному объекту и почвам вследствие нарушения земельного законодательства, после исковые требования были увеличены до 88 121 350 руб. 10 коп.

В результате 17 мая 2023 год Межрегиональному Управлению в удовлетворении исковых требований было отказано в связи с отсутствием факта причинения вреда окружающей природной среде, факта совершения ненадлежащих действий компанией, а также с недоказанностью иных обстоятельств, на которых Управление основывало свои исковые требования.