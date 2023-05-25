Здравоохранение

Это современная эпидемия: врач назвала настоящие причины аллергии у горожан и оправдала тополь

Здравоохранение 25.05.2023 09:53
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25.05.2023 09:53


Прогулки  по цветущему городу могут довести волгоградцев до слез. Виной тому становится сезонное обострение аллергии. Как распознать ее симптомы и избежать осложнений, корреспонденты ИА «Высота102» спросили у аллерголога-иммунолога ГУЗ КДП №2 Людмилы Елизаровой.

По словам специалиста, в самый разгар весны горожан лишают покоя аллергические реакции на плесневые грибы, зацветающие деревья, а также луговые травы.

– Первыми за помощью к врачам обращаются пациенты, реагирующие на плесневые грибы и деревья – березу, ольху, орешник, дуб, клен. Кстати, некоторые люди ошибочно думают, что обострение их заболевания связано с тополиным пухом. На самом деле, он не является аллергеном – тополь начинает пылить, когда у него еще нет листьев, – объясняет врач. – Когда же появляется пух, в Волгоградской области уже цветут луговые травы. И чаще всего пациенты реагируют именно на них. 

Даже при появлении настораживающих симптомов – заложенности носа и чихания, першения в голе и зуда глаз - далеко не все горожане спешат к врачу. Кто-то самостоятельно определяет диагноз «наверное, аллергия» и выбирает лекарства по совету провизора или фармацевта.

 Я очень негативно отношусь к тому, что порой лечение начинают в аптеке. При подборе препаратов врач ориентируется на сопутствующие заболевания и общее состояние, оценивает противопоказания и побочные эффекты, чего не может сделать работник аптеки,  говорит Людмила Елизарова.  Нередко пациентам требуется консультация не только аллерголога, но и лор-врача, окулиста. Допустим, человек использует сосудосуживающие капли для облегчения носового дыхания, но их самостоятельное  бесконтрольное применение чревато серьезными осложнениями – вплоть до перфорации носовой перегородки. Существует такое понятие, как аллергический марш – в этом случае аллергический ринит рискует перерасти в бронхиальную астму.  Такое случается примерно у 30% пациентов. Поэтому нужно вовремя выявить патологию и взять ее под контроль.

По словам Людмилы Елизаровой, болезнь может проявить себя абсолютно в любом возрасте. И, если в первый год волгоградцы нередко путают  симптомы сезонного аллергического ринита с простудой, то уже на второй-третий год они замечают неприятную тенденцию.

 Как правило, сезонный аллергический ринит диагностируют примерно на третий год. А сначала пациенты чаще всего обращаются к терапевтам. И в этом случае настороженность первичного терапевтического звена помогает горожанам двигаться в правильном направлении, – отмечает специалист. – Многих удивляет новый диагноз. К примеру, пациентам трудно поверить, что причиной плохого самочувствия становится их питомец. В этом случае мы часто слышим: «У нас дома всегда были кошки». Однако это совсем не аргумент. Аллергия может стартовать в любом возрасте.

Распространенное мнение о том, что аллергиков с годами становится все больше, подтверждает и медицинская статистика. Одной из причин современной эпидемии волгоградский специалист называет новые условия жизни. Аллергическим ринитом в России страдают 10-24% населения, а по мировым данным - 8.5 % людей в возрасте до 6-7 лет, 14.6% - до 13 лет, 30-40% - во взрослом возрасте. 

 Для начала аллергического заболевания нужно сразу несколько факторов – в том числе генетическая предрасположенность к атопии, которая может проявиться из-за урбанизации, – комментирует  Людмила Елизарова.  Вообще существует немало теорий, одна из которых касается вопроса микробного разнообразия. Раньше намного больше людей жили в селах и деревнях. Их иммунная система сталкивалась с большим количеством микробов, паразитов – этому способствовало общение с животными и уход за ними. А в наши дни мы слишком усердствуем  в использовании антимикробных средств, тогда как нашей иммунной системе нужно с чем-то бороться, она по сути своей борец, и порой она выбирает не совсем адекватный объект для этой борьбы. 

По словам Людмилы Елизаровой, сейчас мы наблюдаем своего рода эпидемию аллергических заболеваний. 

– И, к сожалению, в скором времени она не закончится. Но есть и хорошие новости. В последние десятилетия иммунология и аллергология развивается очень стремительно – у нас появились новые возможности диагностики.  Пациентам доступны не только инъекционные, но и эффективные таблетированные препараты. Благодаря этому мы все чаще можем взять под полный контроль аллергические заболевания и вывести пациентов в длительную ремиссию, значительно улучшить качество их жизни. Чем раньше начато правильное лечение, тем больше вероятность справиться с недугом и использовать  меньше препаратов для снятия симптомов. 

Автор: Виктория Чумакова

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