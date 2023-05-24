Был завернут в одеяло. В Волгограде у жилого дома нашли мумифицированный труп

В Краснооктябрьском районе Волгограда накануне обнаружен мумифицированный труп неизвестного мужчины. Как стало известно V102.RU от собственного источника в экстренных службах, останки нашли недалеко от жилого дома.

— В настоящий момент личность устанавливается. Тело имеет признаки мумификации. Назначена гистологическая экспертиза, которая позволит установить максимально точную дату смерти, — прокомментировал информагентству исполняющий обязанности руководителя следственного отдела по Краснооктябрьскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Руслан Капитанчук. — На трупе была демисезонная одежда. Организована доследственная проверка.

Как стало известно журналистам «Высоты 102» от собственного источника в экстренных службах, мумифицированное тело было завернуто в одеяло. Страшную находку рано утром сделали прохожие недалеко от дома № 48 по улице Титова.

Скриншот: «Яндекс. Карты»

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