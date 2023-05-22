В трансформаторной подстанции в Волгограде нашли обезображенный труп

В Красноармейском районе Волгограда накануне в одном из дворов обнаружили труп неизвестного мужчины. Как стало известно V102.RU от собственного источника, обезображенное тело нашли в заброшенной трансформаторной подстанции.

— Тело неизвестного мужчины нашли в старой подстанции у дома № 36 по улице Удмуртской, — рассказал собственный источник «Высоты 102» в экстренных службах. — Труп был обезображен, пошли гнилостные изменения. Визуально возраст не определить. Рост где-то 170 сантиметров, волосы с проседью. На теле была рабочая куртка черно–красного цвета с логотипом «Лукойл».

В СУ СКР по Волгоградской области комментировать происшествие отказались. По не подтвержденной официально информации, погибший мог самостоятельно уйти из жизни.

Скриншот: Google Maps

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