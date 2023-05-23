«Осталось двое детей»: стали известны подробности страшной аварии под Волгоградом

Страшная авария под Волгоградом, произошедшая накануне, 22 мая, унесла жизни трех молодых людей. В ГУ МВД по Волгоградской области сообщили подробности жуткого ДТП, о котором V102.RU сообщало накануне.

– По предварительным данным, в 04-23 час. на 18 км. подъездной автодороги «Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» к ДАПП «Вишневка» 36-летний водитель «Черри» не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и две женщины – пассажирки, 29 и 26 лет, от полученных травм скончались, – пояснили в региональном главке подробности смертельного ДТП.

Между тем, произошедшее потрясло жителей Быковского района.

– У Саши и Вики Петруниных осталось двое несовершеннолетних детей. Погибла и совсем молодая Раиса Ешина, – сообщают люди в соцсетях.

Сейчас жители собирают деньги для оказания помощи семьям погибших.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области