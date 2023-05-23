Расследования

«Осталось двое детей»: стали известны подробности страшной аварии под Волгоградом

Расследования 23.05.2023 11:01
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23.05.2023 11:01


Страшная авария под Волгоградом, произошедшая накануне, 22 мая, унесла жизни трех молодых людей. В  ГУ МВД по Волгоградской области сообщили подробности жуткого ДТП, о котором V102.RU сообщало накануне. 

– По предварительным данным, в 04-23 час. на 18 км. подъездной автодороги «Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» к ДАПП «Вишневка»  36-летний водитель «Черри» не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и две женщины – пассажирки, 29 и 26 лет, от полученных травм скончались, – пояснили в региональном главке подробности смертельного ДТП.

Между тем, произошедшее потрясло жителей Быковского района. 

– У Саши и Вики Петруниных осталось двое несовершеннолетних детей. Погибла и совсем молодая Раиса Ешина, – сообщают люди в соцсетях.

Сейчас жители собирают деньги для оказания помощи семьям погибших. 

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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