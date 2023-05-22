В Волгоградской области на обочине перевернулся автомобиль, трое погибших

В Быковском районе Волгоградской области сегодня, 22 мая, примерно в 04.23 произошло смертельное ДТП с участием кроссовера. Сообщается о трех погибших.

— По предварительным данным, на 18 километре подъездной автодороги Р-229 «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» произошло опрокидывание автомашины Chery, — пояснили V102.RU в областном главке МВД. — 36-летний водитель двигался со стороны рабочего поселка Быково в направлении села Красноселец, где выехал на обочину попутного направления и совершил опрокидывание на правой обочине по ходу своего движения.





Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии водитель автомашины и две женщины — 29-летние пассажирки, от полученных травм скончались на месте до приезда скорой помощи. На месте работают экипажи ГАИ, следственно-оперативная группа ОМВД России по Быковскому району. Устанавливаются все обстоятельства.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области