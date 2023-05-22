Юные волгоградцы собрали комплект медалей по пляжному гандболу





Юниорские волгоградские команды по пляжному гандболу продолжили медальную серию, начало которой положили спортсменки из нашего региона в возрасте до 18 лет. Напомним, 19 мая девушки выиграли первенство России, проходившее в Волгограде. Как сообщает V102.ru со ссылкой на пресс-службу «Динамо-Синары», затем там же в борьбу за чемпионство вступили коллективы более младшей возрастной категории - до 17 лет. Финал состоялся накануне, 21 мая. Юниорские волгоградские команды по пляжному гандболу продолжили медальную серию, начало которой положили спортсменки из нашего региона в возрасте до 18 лет. Напомним, 19 мая девушки выиграли первенство России, проходившее в Волгограде. Как сообщает V102.ru со ссылкой на пресс-службу «Динамо-Синары», затем там же в борьбу за чемпионство вступили коллективы более младшей возрастной категории - до 17 лет. Финал состоялся накануне, 21 мая.





А вот наши юноши до 18 лет стали триумфаторами российского первенства, которые прошло в Ставрополе с участием шести коллективов. Под руководством Богдана Кольцова наша дружина победила в четырёх поединках из пяти. Единственное поражение им нанесли сверстники из Ростова-на-Дону, сумевшие переиграть соперников 2:1 . А вот наши юноши до 18 лет стали триумфаторами российского первенства, которые прошло в Ставрополе с участием шести коллективов. Под руководством Богдана Кольцова наша дружина победила в четырёх поединках из пяти. Единственное поражение им нанесли сверстники из Ростова-на-Дону, сумевшие переиграть соперников 2:1 .

Отметим, что снова первый состав Волгограда добрался до матча за трофей. На пути к решающему поединку подопечные Анны Сидоричевой всех соперников обыграли в двух сетах. Были повержены оппонентки из Ростова-на-Дону, Москвы и две команды Краснодара. Но в финале удача отвернулась от хозяек. Сборная Краснодарского края выиграла со счетом 2:0 и увезла кубок к себе домой. Волгоградские девчонки завоевали, соответственно, серебро.А бронзовыми призёрами турнира стала вторая команда нашего региона, возглавляемая Ольгой Рязановой. В игре за третье место гандболистки оказались сильнее девушек из Москвы - 2:0.Лучшими игроками в составе волгоградских сборных были признаны Анисия Карева из первой команды и Малика Джавадова из второго состава. В церемонии награждения приняла участие директор СШ по гандболу "Динамо" по спортивной работе Ирина Каграманова.Однако, благодаря взятому сету, чемпионский титул завоевали именно волгоградцы. К финишу соревнований помимо наших парней по 8 очков набрали ростовчане и гандболисты из Ставрополя. В результате лучших дополнительных показателей итоговое первое место по праву заработали спортсмены из Волгограда. Отметим, что самым ценным гандболистом турнира был признан игрок победителей Александр Галкин.