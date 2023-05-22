Спорт

Юные волгоградцы собрали комплект медалей по пляжному гандболу

Спорт 22.05.2023 20:49
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22.05.2023 20:49


Юниорские  волгоградские команды по пляжному гандболу продолжили медальную серию, начало которой положили спортсменки из нашего региона в возрасте до 18 лет. Напомним,  19 мая девушки выиграли первенство России, проходившее в Волгограде. Как сообщает V102.ru со ссылкой на пресс-службу «Динамо-Синары», затем там же в борьбу за чемпионство вступили коллективы более младшей возрастной категории - до 17 лет. Финал состоялся накануне, 21 мая.  
Отметим, что снова первый состав Волгограда добрался до матча за трофей. На пути к решающему поединку подопечные Анны Сидоричевой  всех соперников обыграли в двух сетах. Были повержены оппонентки из Ростова-на-Дону, Москвы и две команды Краснодара. Но в финале удача отвернулась от хозяек. Сборная Краснодарского края выиграла со счетом 2:0 и увезла кубок к себе домой. Волгоградские девчонки завоевали, соответственно, серебро.
А бронзовыми призёрами турнира стала вторая команда нашего региона, возглавляемая Ольгой Рязановой. В игре за третье место гандболистки оказались сильнее девушек из Москвы - 2:0.
Лучшими игроками в составе волгоградских сборных были признаны Анисия Карева из первой команды и Малика Джавадова  из второго состава. В церемонии награждения приняла участие директор СШ по гандболу "Динамо" по спортивной работе Ирина Каграманова.

А вот наши юноши до 18 лет стали триумфаторами российского первенства, которые прошло  в  Ставрополе с участием шести коллективов.  Под руководством Богдана Кольцова наша дружина победила в четырёх поединках из пяти. Единственное поражение им нанесли сверстники из Ростова-на-Дону, сумевшие переиграть соперников 2:1 .
Однако, благодаря взятому сету, чемпионский титул завоевали именно волгоградцы.   К финишу соревнований помимо наших парней по 8 очков набрали ростовчане и гандболисты из Ставрополя.  В результате лучших дополнительных показателей итоговое первое место по праву заработали спортсмены из Волгограда.  Отметим, что самым ценным гандболистом турнира был признан игрок победителей Александр Галкин.  
Иван Тюгаев
Фото "Динамо-Синара" VK.com

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