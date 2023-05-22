Банки продолжают отчитываться о прибыли

Экономика 22.05.2023 11:30
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22.05.2023 11:30
Российские банки один за другим раскрывают данные балансовой отчетности за 1 квартал, акцентируя внимание на прибыли.
Согласно отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), в первом квартале 2023 года Сбербанк получил 350,2 млрд рублей чистой прибыли, ВТБ - 99,9 млрд рублей. Банк «Открытие» сегодня объявил о прибыли в 17,6 млрд рублей по итогам квартала. Банки демонстрируют рекордную прибыль, наращивая кредитный и депозитный портфель и клиентскую базу, а также укрепляют капитал.
Банкиры отмечают стабильность доходов на фоне нормализации стоимости риска и эффективного управления расходами в сочетании с дополнительными положительными факторами.
Финансовый результат за аналогичный период 2022 года банки не раскрывают.
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