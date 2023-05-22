В Михайловке «ВАЗ-2121» врезался в дерево, погиб мужчина

Происшествия 22.05.2023 10:14
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22.05.2023 10:14
В Волгоградской области в ДТП погиб 51-летний мужчина. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, происшествие со смертельным исходом случилось накануне, 21 мая на автодороге «Жирновск-Вешенская» около 15-00 ч. На 124-ом километре в районе хутора Секачи Михайловского городского округа автомашина «ВАЗ-2121», за рулем которой находился 60-летний мужчина, вылетела на обочину и врезалась в дерево. Пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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