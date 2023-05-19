В начале мая россияне увеличили потребительскую активность на 11%

По статистике торговых точек, обслуживаемых «Первым ОФД» (входит в группу ВТБ), в первой половине мая потребительская активность россиян увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11%. Общие расходы, согласно исследованию, превысили 200 млрд рублей. Сегментами-лидерами, помимо продуктов питания, стали топливо, сфера услуг, одежда и строительные материалы.

Наибольший объем трат ожидаемо пришелся на продовольственные товары – на них жители страны потратили порядка 48,4 млрд рублей (+4%). А вот расходы на алкоголь сократились – число покупок упало на 10%, а их объем – на 8%. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса Продажи.рф (Первый ОФД).

Второе место по объему покупок в первые числа мая заняло топливо. Жители потратили на бензин порядка 32,8 млрд рублей. Спрос вырос на 22% как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Значительную долю расходов составила сфера услуг. Траты на них выросли как по числу транзакций, так и по объему выросли чуть более чем на 20% по сравнению с прошлым годом, до 31,5 млрд рублей.

В это же время жители страны активно обновляли свой гардероб. В первой половине месяца расходы на одежду достигли 17 млрд рублей – на 13% больше, чем в 2022 году. Стоимость каждого приобретенного товара сохранилась на прежнем уровне – порядка 1 тыс. рублей. Одним из лидеров по росту спроса в начале мая стала обувь. Ее продажи выросли на 21%, до 4,2 млрд рублей, средняя цена при этом снизилась на 2% и составила около 2,3 тыс. рублей. Число покупок детских товаров увеличилось на 16%, а их средняя цена снизилась на 11%, до 365 руб.

Почти на четверть рост (+24%) показала электроника, траты на которую превысили 1,7 млрд. Стоимость товаров в категории снизилась относительно прошлого года на 3%, что свидетельствует о нормализации цен в сегменте.

Значительный объем расходов составили покупки строительных материалов и инструментов – 10,1 млрд рублей, что на 6% превышает результат за аналогичный период прошлого года.

Более активно, чем в прошлом году, россияне тратили на медицину: на выросло как число транзакций, так и их объем, общие расходы составили 6,9 млрд рублей. На 16% возрос объем покупок автотоваров, до 5,7 млрд. При этом средняя цена снизилась по ним на 13% и составила 534 руб.

– Традиционно первая половина мая у россиян связана с периодом праздников, во время которых семьи активно занимаются своим домом, встречаются с друзьями и близкими, путешествуют по стране и стараются подготовиться к летнему сезону. Категории трат демонстрируют, что в длинные майские выходные жители страны активно обновляли сезонный гардероб, покупали подешевевшую технику и занимались своим здоровьем. Кроме того, мы отмечаем и возросший спрос на топливо – видимо, семьи активно выезжали на природу и в самостоятельные путешествия на авто, – комментирует руководитель направления аналитика Продажи.рф Татьяна Гребенкина.