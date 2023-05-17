Только треть россиян знают, из чего складывается их будущая пенсия





Россияне мало знают о том, как рассчитываются различные социальные выплаты. Больше всего вопросов вызывает то, как начисляются декретные выплаты и пенсии. К такому выводу пришли Работа.ру и СберНПФ, опросив свыше 5 тысяч человек во всех регионах России.

Респондентам предлагали ответить на вопрос, понимают ли они принципы расчёта отпускных, больничных, декретных и пенсий.

Лучше всего, пришли к выводу аналитики, россияне знают о том, по какому принципу начисляются отпускные выплаты (в курсе каждый второй (51%). 44% опрошенных понимают механизм расчёта больничных. А самое больше непонимание у россиян вызывает расчет пенсий. Только треть опрошенных (31%) знают, из чего складывается их будущая пенсия по старости. Механизм начисления пособия по беременности и родам понимают всего 18%.





– С подсчетом пенсионных выплат действительно могут возникать сложности, хотя бы потому, что существует несколько видов пенсий: страховая, накопительная и пенсия по государственному обеспечению, – признает руководитель направления СберНПФ Т имур Гилязов. – Узнать все о своей пенсии можно с помощью «Пенсионной витрины». И получить ответы на самые популярные вопросы: что такое страховой стаж и страховая пенсия, как она рассчитывается, от чего зависит фиксированная выплата, что такое пенсионные баллы, государственная пенсия, социальная пенсия, какую страховую пенсию пользователь получил бы, если бы завершил трудовую карьеру сегодня, сколько пенсионных баллов он уже накопил, каков его страховой стаж, какая организация управляет его накопительной пенсией. А также - как начать формировать собственные накопления на пенсию. Заблаговременная забота о таких сбережениях позволит сохранить комфортный уровень жизни после выхода на заслуженный отдых.



