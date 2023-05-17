Экономика

На сколько продавцы готовы снижать цену квартиры?

Экономика 17.05.2023 16:55
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17.05.2023 16:55


Аналитики Домклик определили средний размер скидки, которую получают покупатели при покупке квартиры на вторичном рынке. За основу взяты данные по ипотечным сделкам Сбера за апрель 2023 года для крупнейших субъектов РФ.
Средняя величина торга
Средний размер скидки по стране составил 1%. Сейчас продавцы квартир склонны к скидкам в меньшей степени, чем в период с октября 2022 года по январь 2023 года. Эксперты отмечают, что росту уверенности собственников по всей стране и стабилизации величины торга способствовал прогнозируемый и относительно высокий спрос на вторичное жильё в марте и апреле.
Максимальные скидки
Наибольшие значения скидок среди крупнейших регионов отмечаются в Тюменской области (2,4%), Воронежской области (2%) и Краснодарском крае (2%), где величина уступки в два с лишним раза больше, чем в среднем по стране. В Москве скидка также высока — 1,7%.
Минимальные скидки
В ряде субъектов РФ торг практически отсутствует. Речь о таких регионах, как Пермский край (0%), Омская область (0%), Челябинская область (0,2%), Московская область (0,2%), Красноярский край (0,3%) и  Волгоградская область (0.4%).
Вывод
Аналитики Домклик отмечают, что на величину дисконта влияет не только покупательская активность, но и общий уровень конкуренции за покупателя. Последнее определяется как объёмом предложения на вторичном рынке, так и доступностью других типов недвижимости (первичное жильё, ИЖС).
Например, владельцы квартир в Москве вынуждены дополнительно конкурировать с первичным рынком и ИЖС, на чью долю суммарно приходится более 40% (данные за апрель 2023 года), а также с предложением в области. Поэтому в Москве величина торга не опускается ниже 2% с сентября 2022 года.
Обратная ситуация наблюдается в Челябинской области, где величина торга стабильно не превышает 0,5% с мая 2022 года. В этом регионе уровень доступности первичного жилья ниже, чем вторичного: по данным на апрель, различие в стоимости квадратного метра превышает 25% (в Москве — 9%).

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