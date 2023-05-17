Экономика

Сбер: деньги до зарплаты за последние 2 года взяли более 1,7 млн россиян

Экономика 17.05.2023 16:25
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17.05.2023 16:25


По сравнению с прошлым годом в три раза больше россиян стали брать в банках деньги до зарплаты. Как отмечают аналитики Сбера, такой возможностью пользуется 28 тысяч их клиентов ежедневно, а всего за последние два года перехватили деньги до зарплаты более 1,7 млн россиян.

В 2023 году частота использования сервиса в год выросла с 3 до 5,5 раз. При этом женщины прибегают к сервису чаще мужчин: 6 раз и 5 раз соответственно. Средний чек займа у женщин на 18% выше, чем у мужчин.

– Бывает, что до зарплаты еще далеко, а деньги нужны сегодня. Большинство клиентов – почти 70% – снимают полученные деньги наличными или переводят себе на другой счет, – констатирует директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. – Остальные тратят средства на оплату услуг и товаров картой.


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