В Михайловке обследуют подъезд после хлопка и пожара

Происшествия 17.05.2023 08:07
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17.05.2023 08:07
Жители пострадавшего от пожара подъезда в доме №14 по ул. Энгельса в Михайловке Волгоградской области отказались оставаться в пункте временного размещения и вернулись в свои квартиры после тушения пожара. Как сообщает V102.RU со ссылкой на главу городского округа Александра Тюрина, около дома ночью дежурили сотрудники МВД. Сегодня специалисты обследуют подъезд на предмет целостности конструкций. Также на месте происшествия продолжают работать эксперты главного управления МЧС России, которым предстоит выяснить все детали и причины случившегося, пояснил глава.
Напомним, накануне в 19-15 ч. в одной из квартир на втором этаже многоэтажки произошел пожар. Глава городского округа Александр Тюрин сообщил о хлопке и работе спецслужб на месте происшествия.
По сведениям V102.RU, источником пожара могла стать легковоспламеняющаяся жидкость, которую хозяйка квартиры, где произошел пожар, хранила на балконе и могла поджечь. Собственницу жилья, по свидетельствам соседей, опросили в РОВД.
В результате происшествия пострадали две женщины, однако госпитализация им не понадобилась, после оказания медпомощи они направлены на амбулаторное лечение.
Фото Александра Тюрина VK.com
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