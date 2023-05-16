«Мнения разделились»: в Волгограде озвучат итоги опроса по переименованию в Сталинград

В Волгограде озвучат итоги опросов изучения мнений жителей региона о переименовании в Сталинград. Как стало известно V102.RU, результаты голосования подведут на новой неделе.

– Точная дата обнародования итогов опросов пока не определена. Текущая неделя очень загружена мероприятиями. Завтра состоится открытие памятника Лановому, затем последует череда мероприятий с делегатами из Санкт-Петербурга, – рассказал в телефонном разговоре с журналистом информагентства председатель городского совета ветеранов Александр Струков. – После этих мероприятий уже и назначим точное время.

По словам члена Общественного совета по изучению мнения о возможном переименовании Волгограда в Сталинград, предварительной датой подведения итогов можно назвать 22 мая.

– На новой неделе планируется заседание оргкомитета, где мы обнародуем всю информацию. Отмечу, что голосование затронуло как Волгоград, так и область. Опросы проводились в каждом из районов. Пока еще голоса не подсчитаны, поэтому о точном количестве проголосовавших сказать не могу, не хочу лукавить. Как не могу рассуждать и на тему того, какое из мнений лидирует — «за» или «против». Единственное, что могу отметить, молодежь, а это люди в возрасте до 35 лет в большинстве своем, высказывались против возращения городу-герою исторического наименования Сталинград. Их основной аргумент – мы родились и выросли в Волгограде, –поделился Струков.

Тем не менее, как уточнил председатель горсовета ветеранов, не все представители молодого поколения отрицают историческое прошлое.

– Конечно, были те, кто говорили, что Сталин – тиран, узурпатор. Часть людей выступали с таким мнением, но, не все. Однако другая часть, кто глубоко изучал историю, вот именно они высказывались, что с именем Сталина связана Победа в Сталинградской битве. Верховный главнокомандующий был сильной личностью, принимал сложные решения в непростые времена. Еще один довод этой группы молодежи, что наш город-герой знают в мире именно как Сталинград – сколько существует в других странах станций метро, улиц, бульваров, площадей, названных в память о величайшем сражении Второй мировой. Могу констатировать одно – мнения разделились, – резюмировал Струков.

Напомним, ранее Александр Струков сообщал, что итоги изучения мнений жителей Волгограда и области по вопросу переименования озвучат после 9 мая.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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