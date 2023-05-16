Общество

«Мнения разделились»: в Волгограде озвучат итоги опроса по переименованию в Сталинград

Общество 16.05.2023 16:22
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16.05.2023 16:22


В Волгограде озвучат итоги опросов изучения мнений жителей региона о переименовании в Сталинград. Как стало известно V102.RU, результаты голосования подведут на новой неделе. 

Точная дата обнародования итогов опросов пока не определена. Текущая неделя очень загружена мероприятиями. Завтра состоится открытие памятника Лановому, затем последует череда мероприятий с делегатами из Санкт-Петербурга, – рассказал в телефонном разговоре с журналистом информагентства председатель городского совета ветеранов Александр Струков. – После этих мероприятий уже и назначим точное время. 

По словам члена Общественного совета по изучению мнения о возможном переименовании Волгограда в Сталинград, предварительной датой подведения итогов можно назвать 22 мая. 

На новой неделе планируется заседание оргкомитета, где мы обнародуем всю информацию. Отмечу, что голосование затронуло как Волгоград, так и область. Опросы проводились в каждом из районов. Пока еще голоса не подсчитаны, поэтому о точном количестве проголосовавших сказать не могу, не хочу лукавить. Как не могу рассуждать и на тему того, какое из мнений лидирует — «за» или «против». Единственное, что могу отметить, молодежь, а это люди в возрасте до 35 лет в большинстве своем, высказывались против возращения городу-герою исторического наименования Сталинград. Их основной аргумент – мы родились и выросли в Волгограде, –поделился Струков. 

Тем не менее, как уточнил председатель горсовета ветеранов, не все представители молодого поколения отрицают историческое прошлое. 

Конечно, были те, кто говорили, что Сталин – тиран, узурпатор. Часть людей выступали с таким мнением, но, не все. Однако другая часть, кто глубоко изучал историю, вот именно они высказывались, что с именем Сталина связана Победа в Сталинградской битве.  Верховный главнокомандующий был сильной личностью, принимал сложные решения в непростые времена. Еще один довод этой группы молодежи, что наш город-герой знают в мире именно как Сталинград – сколько существует в других странах станций метро, улиц, бульваров, площадей, названных в память о величайшем сражении Второй мировой. Могу констатировать одно – мнения разделились, – резюмировал Струков.  

Напомним, ранее Александр Струков сообщал, что итоги изучения мнений жителей Волгограда и области по вопросу переименования озвучат после 9 мая.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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