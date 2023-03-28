Общественники в плотном графике обсуждают с волгоградцами возвращение в Сталинград

До конца марта расписали график встреч с жителями представители Общественного совета по изучению мнения о возможном переименовании Волгограда в Сталинград. Как сообщает ИА «Высота 102», до 30 марта включительно члены Совета планируют по несколько собраний в разных районах областного центра.

Так, сообщает информагентство со ссылкой на собственный источник, обсуждать перспективу проведения референдума и выявлять общий настрой горожан сегодня, 28 марта, общественники запланировали в Тракторозаводском районе, а также в центре города. Встречи с волгоградцами до конца дня пройдут на стадионе «Зенит», в гимназии №16 и в креативном пространстве «Икра».

В среду, 29 марта, три встречи состоятся в Кировском, Советском и Ворошиловском районах: в школе №77, школе №55 и в Центре развития творчества на улице Козловской.

30 марта, в четверг, представители Общественного совета планируют визит в самый отдаленный Красноармейский район. Обсуждать идею проведения референдума с волгоградцами будут в местной администрации.

При этом отметим, что к активной работе кроме председателя областной общественной организации ветеранов Александр Блошкина, присоединятся за эти дни спикер городской думы Владлен Колесников, председатель Общественной палаты Волгограда Евгений Князев, а также почетные граждане города-героя Борис Усик и Юрий Староватых.

Как сообщили ИА «Высота 102» читатели, сегодня тональность встречи с горожанами мало чем отличалась о той, какая звучала накануне в лицее №8 «Олимпия». Напомним, что Александр Блошкин 27 марта убеждал собравшихся в том, что референдум не будет проводиться в Единый день голосования в сентябре, да и решения о проведении референдума не стоит ждать в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что организацию собраний по вопросу переименования Волгограда в Сталинград доверили районным чиновникам. Главе Дзержинского района в понедельник удалось собрать на мероприятие полный актовый зал.