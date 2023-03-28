Общество

Общественники в плотном графике обсуждают с волгоградцами возвращение в Сталинград

Общество 28.03.2023 16:08
0
28.03.2023 16:08


До конца марта расписали график встреч с жителями представители Общественного совета по изучению мнения о возможном переименовании Волгограда в Сталинград. Как сообщает ИА «Высота 102», до 30 марта включительно члены Совета планируют по несколько собраний в разных районах областного центра. 

Так, сообщает информагентство со ссылкой на собственный источник, обсуждать перспективу проведения референдума и выявлять общий настрой горожан сегодня, 28 марта, общественники запланировали в Тракторозаводском районе, а также в центре города. Встречи с волгоградцами до конца дня пройдут на стадионе «Зенит», в  гимназии №16 и в креативном пространстве «Икра».   

В среду, 29 марта, три встречи состоятся в Кировском, Советском и Ворошиловском районах: в школе №77, школе №55 и в Центре развития творчества на улице Козловской. 

30 марта, в четверг, представители Общественного совета планируют визит в самый отдаленный Красноармейский район. Обсуждать идею проведения референдума с волгоградцами будут в местной администрации. 

При этом отметим, что к активной работе кроме председателя областной общественной организации ветеранов Александр Блошкина, присоединятся за эти дни спикер городской думы Владлен Колесников, председатель Общественной палаты Волгограда Евгений Князев, а также почетные граждане города-героя Борис Усик и Юрий Староватых. 

Как сообщили ИА «Высота 102» читатели, сегодня тональность встречи с горожанами мало чем отличалась о той, какая звучала накануне в лицее №8 «Олимпия». Напомним, что Александр Блошкин 27 марта убеждал собравшихся в том, что референдум не будет проводиться в Единый день голосования в сентябре, да и решения о проведении референдума не стоит ждать в ближайшее время.   

Ранее сообщалось, что организацию собраний по вопросу переименования Волгограда в Сталинград доверили районным чиновникам. Главе Дзержинского района в понедельник удалось собрать на мероприятие полный актовый зал. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.03.2023 16:15
Общество 28.03.2023 16:15
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2023 14:55
Общество 28.03.2023 14:55
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2023 14:06
Общество 28.03.2023 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2023 13:12
Общество 28.03.2023 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2023 09:21
Общество 28.03.2023 09:21
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.03.2023 07:55
Общество 28.03.2023 07:55
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2023 21:08
Общество 27.03.2023 21:08
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2023 20:12
Общество 27.03.2023 20:12
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2023 17:26
Общество 27.03.2023 17:26
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2023 16:54
Общество 27.03.2023 16:54
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2023 15:44
Общество 27.03.2023 15:44
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2023 14:47
Общество 27.03.2023 14:47
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2023 13:27
Общество 27.03.2023 13:27
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2023 12:17
Общество 27.03.2023 12:17
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2023 09:40
Общество 27.03.2023 09:40
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:16
Суд обязал РЖД построить тоннель или мост для 2 тысяч жителей поселка ВолгоградаСмотреть фотографии
16:48
В Волгоградскую область пытались завезти зараженный сельдерей из ИранаСмотреть фотографии
16:46
Tele2 оптимизировала сеть за счет увеличения высоты подвесов в 61 регионеСмотреть фотографии
16:16
«Прочесали уже 50 км»: в Котово продолжаются поиски пропавшего Романа СеренкоСмотреть фотографии
16:15
В поселке Веселая Балка Волгограда и на ул. Марийской снесут аварийные домаСмотреть фотографии
16:08
Общественники в плотном графике обсуждают с волгоградцами возвращение в СталинградСмотреть фотографии
15:38
Под Волгоградом осудят вдовца после смерти жены в ваннойСмотреть фотографии
15:15
Вот это урожай: Волгоградский регион и Беларусь заключили 13 соглашенийСмотреть фотографии
14:55
Пенсионеру из Михайловки УК вернула деньги за неоказанную услугуСмотреть фотографии
14:06
Синоптики рассказаали, когда в Волгограде снова потеплеет до +20 градусовСмотреть фотографии
13:13
Управленцы из Садов Придонья получили новые знанияСмотреть фотографии
13:12
Осталось дождаться сугробов: в Волгограде с помощью 14 млн рублей решили бороться со снегомСмотреть фотографии
11:47
Премьер-министр Республики Беларусь возложил цветы на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
11:30
ФАС раскрыла дорожный картель в сфере нацпроекта на 24 млрд рублей в Ростовской и Волгоградской областяхСмотреть фотографии
11:02
Кортеж премьер-министра Беларуси промчал к Мамаеву кургану в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:45
В Волжском на автобусной остановке сгорела «Деу Нексиа»Смотреть фотографии
10:37
В реанимации скончался второй пострадавший в жутком ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:57
Андрей Бочаров проводит встречу с премьер-министром Беларуси Романом ГоловченкоСмотреть фотографии
09:52
«Умерла на месте»: в Волгоградской области в густом тумане произошла страшная авария с четырьмя машинамиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:49
Закопавшая мать живьем жительница Волгоградской области проведет 8 лет в колонииСмотреть фотографии
09:21
Инструктаж и тренировки: как водителей волгоградских скорых учат экстремальной езде без ДТПСмотреть фотографии
09:19
Лодка с москвичами опрокинулась в Волгоградской области: выжил только одинСмотреть фотографии
08:32
Волгоградцы перестали болеть гриппомСмотреть фотографии
08:11
Билайн запускает услугу, позволяющую сменить имя сети на телефонеСмотреть фотографии
07:55
Четверо волгоградцев-инвалидов получили бесплатные машиныСмотреть фотографии
21:51
В России готовятся к внедрению цифрового удостоверения личностиСмотреть фотографии
21:33
С желанием победить: волгоградские гандболистки встретятся с кубанскими девчатами 28 мартаСмотреть фотографии
21:08
Раненный в СВО волгоградец проходит реабилитацию в вологодском санаторииСмотреть фотографии
20:48
В Волгоградской области нашли одного из трех пропавших мужчинСмотреть фотографии
20:31
От Мишустина прямиком к Бочарову: премьер-министра Белоруссии с хлебом-солью встретили в ВолгоградеСмотреть фотографии
 