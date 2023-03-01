Общество

«Предельно правдиво»: в Волгограде приступают к сбору мнений о переименовании в Сталинград

Общество 01.03.2023 19:56
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01.03.2023 19:56


В Волгограде 1 марта, сообщает ИА «Высота 102», после продолжительного перерыва прошло заседание Общественного совета по изучению мнения жителей Волгоградской области по вопросу возвращения городу-героя исторического наименования Сталинград. Проходило мероприятие в закрытом формате, однако корреспондентами информагентства стали известны подробности. Так, к примеру, уже со следующей недели инициативная группа приступит в регионе к исследованию мнения жителей, а к середине весны, вероятно, будет принято решение о проведении референдума. 

Напомним, что Общественный совет по вопросу переименования Волгограда был создан в декабре 2022 года. Тогда же прозвучала информация о том, что решение о проведении референдума, вероятнее всего, примут не раньше мая. Также сообщалось, что на протяжении нескольких месяцев, начиная с декабря, в регионе будут выявлять мнение жителей. Однако позже стало известно о том, что активные действия поставили на пузу. За это время в Волгограде отметили 80-летие Сталинградской Победы, а ВЦИОМ сообщил итоги исследования, согласно которым лишь четверть волгоградцев высказалась в поддержку переименования. 

И вот сегодня о переименовании заговорили опять. В частности сообщалось, что с середине марта в вузах, трудовых коллективах и на предприятиях стартуют анонимные опросы. Далее итоги опросов занесут в протоколы, которые скрепят подписями и печатями тех организаций, где проводился опрос. До конца марта планируют завершить эти мероприятия. Информацию об этом ИА «Высота 102» подтвердил и член Общественного совета Александр Струков. 

Анализом голосов «за» или «против», подсчетом их количества будет заниматься сформированная инициативная группа из числа добровольцев – депутатов, представителей ветеранских сообществ и общественных организаций. Уверен, что в состав комиссии войдут предельно честные, авторитетные люди, которые смогут объективно подойти к процессу подсчета и анализа голосов, – сообщил Александр Дмитриевич. – По итогам этой большой аналитической работы будет поставлен вопрос о проведении референдума по возвращению исторического названия городу-герою. Ориентировочно это будет конец марта – как только будут завершены все мероприятия по выявлению общественного мнения. 

В разговоре с корреспондентом информагентства Струков высказал убеждение, что весь процесс пройдет предельно откровенно и правдиво: 

– Если инициативная группа в ходе подсчета придет к выводу, что большинство жителей не желает возвращения исторического названия нашего города, то какой смысл в референдуме? Со своей стороны могу сказать за совет ветеранов, что во всех наших восьми районных организациях уже проведены опросы по вопросу возвращению исторического названия, все задокументировано, мы полностью поддержали это важное решение.  

Напомним, ранее губернатор Андрей Бочаров подчеркивал, что выявление общественного мнения должно проводиться без спешки и объективно. 

– Спешка не нужна. Диктовать какую-то позицию я не буду, – говорил глава региона на первом заседании с общественниками. – По итогам вашей работы будут приниматься решения о проведении мероприятий о широком изучении мнений о возможном возвращении Волгограду наименования легендарного непокоренного Сталинграда – символа Победы, мужества и героизма. 

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