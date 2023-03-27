В Волгограде началась агитация за референдум по переименованию в Сталинград





В Волгограде сегодня, 27 марта, стартуют встречи с населением, на которых, сообщает ИА «Высота 102», по предварительным данным, будет обсуждаться перспектива проведения референдума по вопросу возвращения городу-герою названия Сталинград. Официально данную информацию

подтвердил председатель городского совета ветеранов Александр Струков.

Так, в частности, корреспонденты федерального издания со ссылкой на Струкова сообщают, что встречи с волгоградцами будут проходить во всех районах областного центра до конца текущей недели.

– Группы будут изучать общественное мнение. Сегодня у нас пока один район – Дзержинский. Завтра в трех районах будут работать группы. И так до конца недели, – цитирует ТАСС главу совета ветеранов. Также сообщается, что решение о проведении референдума будет принято едва ли не к следующей неделе.

Как стало известно ИА «Высота 102», собрание 27 марта планируют провести в одном из образовательных учреждений в Дзержинском районе. По имеющимся сведения, организацию подобных мероприятий доверили районным чиновникам. Так, за агитационную встречу с населением сегодня в Дзержинском районе отвечает руководитель администрации Сергей Таций.

Добавим, что после нескольких звонков на телефон Александра Струкова его номер оказался недоступен.

Ранее глава совета ветеранов Волгограда подтверждал ИА «Высота 102» информацию о намерении проведения опросов населения по поводу референдума. Также Александр Струков рассказывал о закрытом совещании, проходившем в Волгоградской областной думе, по данному вопросу.

Еще ранее сообщалось, что референдум может состояться уже в мае 2023 года.

