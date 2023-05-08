



Предварительные итоги изучения мнений жителей Волгограда о переименовании города в Сталинград будут озвучены после 9 мая. Как сообщил ИА «Высота 102» председатель городского совета ветеранов, член Общественного совета по изучению мнения о возможном переименовании Волгограда в Сталинград Александр Струков, ориентировочно оргкомитет соберется в первую неделю после праздников.

- Это произойдет после празднования Дня Победы, может 10-го, может 11-го…На организационном комитете будут озвучены предварительные итоги по изучению мнений по вопросу переименования. Главное, что предстоит сделать на оргкомитете, так это принять решение о референдуме, проводить его или нет, - сказал Александр Струков.

На вопрос, какое из мнений лидирует - «за» или «против» переименования, собеседник агентства не ответил.

- Это тайна, - сказал Струков «Высоте 102».

Напомним, что Общественный совет по вопросу переименования Волгограда был создан в декабре 2022 года. Тогда же прозвучала информация о том, что решение о проведении референдума, вероятнее всего, примут не раньше мая. Также сообщалось, что на протяжении нескольких месяцев, начиная с декабря, в регионе будут выявлять мнение жителей. Однако этот процесс после длительной паузы был запущен только в марте текущего года.

Ранее сообщалось, что опрашивать горожан будут анонимно в вузах, трудовых коллективах и на предприятиях. Итоги опросов собирались заносить в протоколы и скреплять их подписями и печатями тех организаций, где собирались мнения по вопросу переименования города.

Ранее губернатор Андрей Бочаров подчеркивал, что выявление общественного мнения должно проводиться без спешки и объективно.

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