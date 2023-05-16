Волгоградцы накопили на счетах более 340 млрд рублей

Жители Волгоградской области хранят в банках 340,3 млрд рублей. Такие данные опубликовало волгоградское отделение Центробанка РФ, сообщает V102.RU. Это на 15,3% больше, чем годом ранее. Доля рублевых вкладов традиционно остается высокой – 94,7%, что выше, чем по России в целом.

– Несмотря на произошедшее снижение ставок, волгоградцы в целом настроены сберегать и продолжают открывать как краткосрочные, так и долгосрочные рублевые вклады, – отметил управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.

Объем средств на счетах в банках вырос и у представителей волгоградского бизнеса. Так, юридические лица и ИП держат на расчетных счетах и депозитах 123,9 млрд рублей – за год рост составил 21,4%. Объем средств индивидуальных предпринимателей увеличился на 33,2% – до 19,3 миллиардов.