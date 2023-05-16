Экономика

Волгоградцы накопили на счетах более 340 млрд рублей

Экономика 16.05.2023 16:02
0
16.05.2023 16:02


Жители Волгоградской области  хранят в банках 340,3 млрд рублей. Такие данные опубликовало волгоградское отделение Центробанка РФ, сообщает V102.RU. Это на 15,3% больше, чем годом ранее. Доля рублевых вкладов традиционно остается высокой – 94,7%, что выше, чем по России в целом.

– Несмотря на произошедшее снижение ставок, волгоградцы в целом настроены сберегать и продолжают открывать как краткосрочные, так и долгосрочные рублевые вклады, – отметил управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.

Объем средств на счетах в банках вырос и у представителей волгоградского бизнеса. Так, юридические лица и ИП держат на расчетных счетах и депозитах 123,9 млрд рублей – за год рост составил 21,4%. Объем средств индивидуальных предпринимателей увеличился  на 33,2% – до 19,3 миллиардов.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
15.05.2023 17:20
Экономика 15.05.2023 17:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.05.2023 10:58
Экономика 15.05.2023 10:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.05.2023 09:49
Экономика 15.05.2023 09:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.05.2023 08:36
Экономика 15.05.2023 08:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.05.2023 15:08
Экономика 13.05.2023 15:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.05.2023 10:56
Экономика 13.05.2023 10:56
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.05.2023 09:55
Экономика 13.05.2023 09:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.05.2023 17:14
Экономика 12.05.2023 17:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.05.2023 17:10
Экономика 12.05.2023 17:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.05.2023 13:02
Экономика 12.05.2023 13:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.05.2023 11:55
Экономика 11.05.2023 11:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.05.2023 10:55
Экономика 11.05.2023 10:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.05.2023 08:30
Экономика 11.05.2023 08:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.05.2023 16:05
Экономика 10.05.2023 16:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.05.2023 08:15
Экономика 10.05.2023 08:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:11
В Волгограде обнародованы зарплаты директоров детских центров, гимназий и школСмотреть фотографии
18:40
Олега Тетерятника проводили в «Концессии» с почетной грамотойСмотреть фотографии
18:27
Росгвардия обследует объекты ТЭК в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:04
«Мам, я иду добровольцем»: в Волгоградской области увековечили память троих бойцов СВОСмотреть фотографии
17:40
Госдума приняла в первом чтении скандальный закон о бездомных животныхСмотреть фотографии
17:37
«Царицынская опера» проводит уроки экологии для маленьких зрителейСмотреть фотографии
17:03
На Украине погиб десантник из Волгоградской области Алексей БеловСмотреть фотографии
16:22
«Мнения разделились»: в Волгограде озвучат итоги опроса по переименованию в СталинградСмотреть фотографии
16:02
Волгоградцы накопили на счетах более 340 млрд рублейСмотреть фотографии
15:46
Волгоградцы приняли участие в экологическом марафонеСмотреть фотографии
14:39
Спикер ГД Володин призвал к борьбе с «наливайками» из-за страданий россиянСмотреть фотографии
14:38
Банк «Открытие»: 75% жителей ЮФО предпочитают разговаривать в контакт-центрах банков с человеком, а не с роботомСмотреть фотографии
14:15
В Волгоградской области подросток ночью сообщил о двух бомбах в жилом домеСмотреть фотографии
13:56
Жительница Москвы в Волгограде в Вечном огне сожгла цветы и сумку: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:42
Андрей Бочаров принял участие в работе Совета при МИД РФСмотреть фотографии
13:32
Волгоградке грозит 3 года колонии за жестокое обращение с дочерьюСмотреть фотографии
13:21
Ливни, град и гроза: волгоградцев предупредили о шторме 16 маяСмотреть фотографии
13:15
В Волжском столкнулись скорая помощь и ToyotaСмотреть фотографии
13:12
Коллективу ООО «Концессии водо- и теплоснабжения» представили новое руководствоСмотреть фотографии
13:10
В Волгограде осудят трех человек, пытавших и застреливших айтишникаСмотреть фотографии
12:49
Пост уволенного вице-мэра Тетерятника в Волгограде временно занял Роман КозловСмотреть фотографии
12:45
В Волгограде 17 мая откроют бюст народного артиста СССР Василия ЛановогоСмотреть фотографии
12:22
ФСБ: житель Волгограда в гаражах организовал нарколабораториюСмотреть фотографии
12:19
На прудах-испарителях, накопителях в Светлоярском районе вновь высадился десант орнитологовСмотреть фотографии
11:51
Генерал СК из Волгограда Михаил Музраев изучает протокол и ждет апелляциюСмотреть фотографии
11:50
По центральным улицам Волгограда пронесли мощи священномученика Николая Попова: фоторепортажСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде 7-летнюю девочку укусила за лицо соседская собакаСмотреть фотографии
10:34
В Волгограде бизнесмен Антон Сайгин получил срок за попытку похитить у СРО 33 миллионаСмотреть фотографии
10:05
Энергетики объяснили, как волгоградским дачникам обезопасить себя от долговСмотреть фотографии
09:39
Закрутило и опрокинуло. У бизнес-центра «Волгоград-Сити» протаранили легковушку: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
 