В Волгограде недалеко от бизнес-центра «Волгоград-Сити» сегодня, 16 мая, перевернулась легковушка. Как сообщает V102.RU, момент аварии попал на камеры видеонаблюдения.





— По предварительной информации, 16 мая в 07.50 на пересечении улиц Рокоссовского и Качинцев девушка-водитель за рулем автомашины LADA Granta при повороте не предоставила преимущество в движении и столкнулась с автомобилем «ВАЗ-2114» с последующим опрокидыванием, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в областном главке МВД, в результате аварии медпомощь понадобилась девушке из салона LADA Granta. На месте происшествия работают экипажи городской ГАИ.





Судя пор кадрам видео, девушку вытаскивали из покореженной машины всем миром. Инцидент произошле на подъеме к поселку Второй километр.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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