В Волгограде «Газель» снесла столб. Водитель заблокирован

В Тракторозаводском районе Волгограда сегодня утром, 16 мая, водитель «Газели» буквально снес световую опору. Как сообщает V102.RU, мужчина оказался заблокирован в машине.





— Сигнал о ДТП с участием автомобиля «Газель-3302» в поступил в 04.09. Водитель машины столкнулся с опорой электроосвещения, — прокомментировали в информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.





Как уточнили в спасательном ведомстве, в результате аварии водителя госпитализировали. Сотрудниками 1-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда проведена деблокировка пострадавшего. После чего автолюбителя передали в руки медикам. Дополнительные подробности о происшествии в областном главке МЧС предпочли не сообщать.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области