Происшествия

«Заставил всех понервничать»: в Волжском нашелся пропавший 10-летний мальчик

Происшествия 16.05.2023 08:02
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16.05.2023 08:02


Поиски 10-летнего Павла Ч., о пропаже которого стало известно накануне, 15 мая, закончились благополучно в Волжском. Как сообщили V102.RU волгоградские волонтеры, мальчик, который заставил всех понервничать,  обнаружен живым и невредимым. По данным информагентства, на след пропавшего ребенка удалось выйти полицейским. 
Между тем, в поисках мальчика, которые были организованы вечером и длились несколько часов, принимали участие и неравнодушные жители Волжского. 
Это уже вторая история со счастливым концом с пропавшими детьми в Волжском за один день. Так, накануне V102.RU сообщало  об исчезновении 12-летнего ученика волжского лицея, который пропал по дороге в образовательное учреждение. Его также удалось найти. Теперь специалисты будут разбираться в семейных проблемах лицеиста, которые, возможно, стали причиной такого поведения ребенка. 
Фото группа Лиза Алерт VK.com

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