Происшествия 16.05.2023 08:02
0
16.05.2023 08:02
Поиски 10-летнего Павла Ч., о пропаже которого стало известно накануне, 15 мая, закончились благополучно в Волжском. Как сообщили V102.RU волгоградские волонтеры, мальчик, который заставил всех понервничать, обнаружен живым и невредимым. По данным информагентства, на след пропавшего ребенка удалось выйти полицейским.
Между тем, в поисках мальчика, которые были организованы вечером и длились несколько часов, принимали участие и неравнодушные жители Волжского.
Это уже вторая история со счастливым концом с пропавшими детьми в Волжском за один день. Так, накануне V102.RU сообщало об исчезновении 12-летнего ученика волжского лицея, который пропал по дороге в образовательное учреждение. Его также удалось найти. Теперь специалисты будут разбираться в семейных проблемах лицеиста, которые, возможно, стали причиной такого поведения ребенка.
Фото группа Лиза Алерт VK.com
В Волжском нашли пропавшего по дороге в лицей 12-летнего мальчика15.05.2023 19:43
Происшествия 15.05.2023 19:43
«Нагло сбросил»: в Волжском поймали с поличным нелегальный грузовик с мусором15.05.2023 19:24
Происшествия 15.05.2023 19:24
«Не пришел на уроки»: в Волжском пропал 12-летний подросток15.05.2023 15:55
Происшествия 15.05.2023 15:55
На Нулевой продольной три волгоградца пострадали в лобовом ДТП15.05.2023 14:33
Происшествия 15.05.2023 14:33
До пяти выросло количество пострадавших в ДТП с автобусом в Волгограде15.05.2023 10:44
Происшествия 15.05.2023 10:44
Пошли на красный. В Волгограде иномарка сбила подростков на переходе15.05.2023 10:17
Происшествия 15.05.2023 10:17
Тело 62-летнего мужчины нашли в сгоревшем доме в селе Волгоградской области15.05.2023 10:13
Происшествия 15.05.2023 10:13
В Волгограде в автобус на остановке влетела «Газель», трое пострадали14.05.2023 13:39
Происшествия 14.05.2023 13:39
Пригласил друга. В Волгоградской области на пепелище нашли труп мужчины14.05.2023 10:23
Происшествия 14.05.2023 10:23
В Волгограде сотрудники МЧС на середине Волги спасли тонущего мужчину13.05.2023 21:39
Происшествия 13.05.2023 21:39
В Волгограде умер выпавший с четвертого этажа 3-летний ребенок13.05.2023 21:19
Происшествия 13.05.2023 21:19
«Полез за хлебом»: в Волгограде 3-летний малыш выпал с четвертого этажа13.05.2023 20:54
Происшествия 13.05.2023 20:54
Двое мужчин погибли в пожарах под Волгоградом13.05.2023 14:44
Происшествия 13.05.2023 14:44
В Волгоградской области погиб водитель протаранившего павильон «ВАЗ-21074»13.05.2023 10:25
Происшествия 13.05.2023 10:25
«Он был с большим камнем»: волгоградские полицейские спасли мужчину от падения с моста13.05.2023 10:03
Происшествия 13.05.2023 10:03